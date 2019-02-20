Son Dakika Haberleri: Meclis, 'Hayvan Hakları'nı Araştıracak

Meclis, 'Hayvan Hakları'nı Araştıracak

1 saat önce

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) hayvan haklarının araştırılması amacıyla komisyon kuruldu.

Meclis, 'Hayvan Hakları'nı Araştıracak, System.String[]
TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) hayvan haklarının araştırılması amacıyla komisyon kuruldu.

TBMM Genel Kurulu'nda, hayvan haklarının araştırılması ile ilgili AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP'nin ayrı ayrı verdiği önergeler birleştirilerek görüşüldü. Genel Kurul'da görüşülerek kabul edilen önergeyle, hayvanların haklarının korunması ile hayvanlara eziyet ve kötü muamelelerin önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 06:11 Kaynak: DHA

Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Konsensus İstanbul İçin Yaptığı Son Anketi Açıkladı Komisyonda Kabul Edildi! iPhone'un Fiyatı 16 Bin TL'yi Aşabilir

Okulu Ziyaret Eden AK Partili Aday, Öğretmenler Odasına Alınmadı CHP'nin TBMM Başkan Adayı Engin Altay Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.2.2019 19:33:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Meclis, 'Hayvan Hakları'nı Araştıracak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]