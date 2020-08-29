Meclis-i Mebusan Milletvekili Beşe'nin Mezarı Kaybolmak Üzere - Son Dakika

Meclis-i Mebusan Milletvekili Beşe'nin Mezarı Kaybolmak Üzere

Meclis-i Mebusan Milletvekili Beşe'nin Mezarı Kaybolmak Üzere Kilis'te, 1907'de Osmanlı Meclis-i Mebusan'ın ikinci döneminde Halep Milletvekili olarak seçilen, bir dönem cami imamlığı, müftülük ve milletvekilliği yapan Hacı Mustafa Beşe Efendi'nin mezarının bakımsızlıktan kaybolma noktasına geldi.

Meclis-i Mebusan Milletvekili Beşe'nin Mezarı Kaybolmak Üzere

KİLİS - Kilis'te, 1907'de Osmanlı Meclis-i Mebusan'ın ikinci döneminde Halep Milletvekili olarak seçilen, bir dönem cami imamlığı, müftülük ve milletvekilliği yapan Hacı Mustafa Beşe Efendi'nin mezarının bakımsızlıktan kaybolma noktasına geldi.

Beşe'nin mezarı, Kilis Belediyesinin karşısında eski mezarlığın orta kısmında bulunuyor.

Bir çok tarih kitabı ve araştırması bulunan Kilisli Araştırmacı Yazar Tarihçi Mehmet Abdülhamit Tektuna, Hacı Mustafa Beşe'nin Kilis'in ilk milletvekili olduğunu ifade ederek, "Meşrutiyetin ve birinci dünya savaşı yıllarında 4 yıl milletvekilliği yapmıştır. Halep Milletvekilliği, o dönem Kilis Halep'e bağlıydı. 1866 yılında doğmuştur. 1941 yılında hayatını kaybetti. Mezar taşının dış tarafında Osmanlıca, iç tarafında Türkçe yazıyor. Hacı Mustafa Beşe, Kurtuluş savaşında çalışmaları ve hizmetleri olan biridir. Aynı zamanda Ulu Caminin 2'inci banisidir. Kendisi büyük ulema bir zattır. Mezarının korunması gerekiyor. Bu mezarlığın olduğu bölgede Beşe'nin kendi tarlasıdır, mezarlık için vakfetmiştir. Mezarlığın yeri 3 parça oldu, Köro1, Köro2, Köro3 olarak 3 ayrı mezar yeridir" dedi.

Hacı Mustafa Beşe kimdir

Hacı Mustafa Beşe Efendi 1862 yılında Kilis'te doğdu. Babası Hacı Mahli ismiyle anılan Mehmet Ağa'dır. İş hayatına attarlıkla başlayan Beşe, dini bilimlere merak sararak kendini yetiştirmeye başladı ve kendini yetersiz bularak 'Kadı Camii'nde bir hücreye yerleşti. Camide bulunan hocalardan sırasıyla izhar, kafiye, tasavvuf ve başka konularda dersler aldı. 28 yaşında Zıddızade Ferit Efendi'den mantık, fıkıh, maani, faariz, kelam dersleri aldı. 30 yaşına geldiğinde hocasından icazetname (diploma) aldı. Meşrutiyet ilanından sonra ise Kilis'te vaizleri ile ün salmaya başladı. Sesinin eşsiz ahengi ve hitaptaki üslubu ile kendini herkese sevdirdi. Adını Anadolu'nun birçok yerinde duyurdu ve birçok yerden davet alarak Halep ve Antep'te vaazlar verdi. Kilis'te 1905te dini görevler almaya başlayarak müderrisliğe atandı. Ulu Cami'de birçok öğrenciye dersler verdi. 1907'de Osmanlı Meclis-i Mebusan'ın ikinci döneminde Halep Milletvekili olarak seçildi. 2. Meşrutiyet ve Cumhuriyet döneminde milletvekili olan Ali Bey Kilis Milletvekili ve Ulu Cami İmamı Hacı Mustafa Efendi ile birlikte Kilis'in Hükümet Konağı ihtiyacını karşılamak amacıyla Ankara'da yaptıkları girişimlerde kaynak aktarılmasını sağlayarak yapım sürecine katkı sağladı. Ulu Camii'de 1912-1924 yılları arasında hem imamlık hem de Kilis Müftüsü görevlerinde bulundu. Camide görev aldığı süre içinde Ulu Cami'yi dönemin ünlü mimarlarından Halepli Hacı Ahmet Aziziye tamir ettirdi. Kilis'te Milli Mücadele yıllarında Kuva-yi Milliye'ye destek verdi. Emekli oluncaya kadar Ulu Cami'de görevini sürdürdü. Avukat Kadri Timurtaş'ın hocasıdır. Hacı Mustafa Beşe Efendi ölmeden önce kendi tarlası olan Kilis'te Köro Mezarlığını vakfetmiştir. Beşe, 1 Eylül 1941de Kilis'te 79 yaşında Hakk'ın rahmetine kavuştu.

Meclis-i Mebusan Milletvekili Beşe'nin Mezarı Kaybolmak Üzere

Milletvekili, Kilis, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 12:08 - Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Meclis-i Mebusan Milletvekili Beşe'nin Mezarı Kaybolmak Üzere - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Giresun'da bir cansız beden daha bulundu, ölü sayısı 9'a yükseldi YKS'de ilk bine giren öğrenci, tercih ekranında yapılan tuş hatası yüzünden üniversiteye yerleşemedi İskoçya'da dünyanın en pahalı koyunu 3 milyon 603 bin TL'ye satıldı Çukur'un Çeto'su Erkan Avcı, Kuruluş Osman dizisine katıldı Giresun'daki sel felaketinde bir kişinin daha cansız bedeni bulundu! Bakan Soylu bölgeden ayrılmıyor Kontrolden çıkan otomobil köprüden düştü: 1 ölü, 2 yaralı Koronaya yakalanan Ali Babacan'ın eşi ve oğlunun da Kovid testi pozitif çıktı Bilim Kurulu Üyesi Yamanel, artan vakaları değerlendirdi: Endişe edecek bir durum yok İki çocuk annesi, manda yetiştirip, sütünden dondurma üretiyor Manisa'daki zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı YKS sonucunu aynı anda öğrenen baba ve kızının sevinci milyonları duygulandırdı Babası, Messi'nin yeni adresini bu sözlerle duyurdu: Manchester City'ye gitmeye karar verdi Dağ aslanın kafesine giren genç kız az kalsın canından oluyordu Roberto Carlos'un Fenerbahçe'ye gelmesi için Eran Zahavi ile yaptığı görüşmenin fotoğrafı ortaya çıktı Eylülde ekonomi gündemi yoğun geçecek
"Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsa oy verirsiniz?" anketinde Yavaş ve İmamoğlu'nu zorlayan bir isim var         
14:43
Bursa'da, tekerlekli sandalyeli uyuşturucu satıcısı yakalandı Bursa'da, tekerlekli sandalyeli uyuşturucu satıcısı yakalandı         
14:40
Beşiktaş taraftarı, Quaresma'nın dönmesi için kampanya başlattı Beşiktaş taraftarı, Quaresma'nın dönmesi için kampanya başlattı         
14:32
Erdoğan'ın imzasıyla sağlık çalışanların ücretsiz toplu taşıma hakkı yıl sonuna kadar uzatıldı Erdoğan'ın imzasıyla sağlık çalışanların ücretsiz toplu taşıma hakkı yıl sonuna kadar uzatıldı         
14:08
Buket Aydın hamilelik iddialarına son noktayı koydu: Evlilik dışı çocuk doğurmayacağım Buket Aydın hamilelik iddialarına son noktayı koydu: Evlilik dışı çocuk doğurmayacağım         
13:53
Fenerbahçe'nin yeni transferi Enner Valencia'nın kız kardeşi operasyonla kurtarıldı Fenerbahçe'nin yeni transferi Enner Valencia'nın kız kardeşi operasyonla kurtarıldı         
13:32
Göztepe, Galatasaray'da kadroya girmekte zorlanan Yunus Akgün'ün peşine düştü Göztepe, Galatasaray'da kadroya girmekte zorlanan Yunus Akgün'ün peşine düştü         
13:01
Bileklerini jiletle kesen gencin intiharını, alt kata sızan su ortaya çıkardı Bileklerini jiletle kesen gencin intiharını, alt kata sızan su ortaya çıkardı         
12:58
Hadise sevgilisinin köpeği Benek ile mısır keyfi yaptı Hadise sevgilisinin köpeği Benek ile mısır keyfi yaptı         
12:53
Şarkıcı Yunus Bülbül'den bomba iddia: Müslüm Gürses'i öldüren Muhterem Nur'dur Şarkıcı Yunus Bülbül'den bomba iddia: Müslüm Gürses'i öldüren Muhterem Nur'dur         
12:31
Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven, kına gecesinde kurtlarını döktü Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven, kına gecesinde kurtlarını döktü         
12:24
Mauro Icardi'nin ailesi Neymar ve Navas'la Ibiza'da tatil yaptı, Wanda Nara'nın pozuna beğeni yağdı Mauro Icardi'nin ailesi Neymar ve Navas'la Ibiza'da tatil yaptı, Wanda Nara'nın pozuna beğeni yağdı         
11:17
Evlenen çift, gelin arabasının arkasına yazdırdığı notla görenleri güldürdü Evlenen çift, gelin arabasının arkasına yazdırdığı notla görenleri güldürdü         
11:02
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinden 26 ülkeye tarım makinesi ihracatı yapılıyor Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinden 26 ülkeye tarım makinesi ihracatı yapılıyor         
11:01
Pompalı saldırgan, trafik ışıklarda bekleyen kişiyi vurup kaçtı! Saldırı anı kamerada Pompalı saldırgan, trafik ışıklarda bekleyen kişiyi vurup kaçtı! Saldırı anı kamerada         
10:43
Kuzey Kore liderinden ilginç koronavirüs önlemi: 1 kilometreden fazla yaklaşanı vurun Kuzey Kore liderinden ilginç koronavirüs önlemi: 1 kilometreden fazla yaklaşanı vurun         
10:13
Japonya'da deneme uçuşu yapan uçan araba 4 dakika havada kaldı Japonya'da deneme uçuşu yapan uçan araba 4 dakika havada kaldı         
10:11
Ay çekirdeğinde bu yılki kalite ve ve fiyat üreticinin yüzünü güldürdü Ay çekirdeğinde bu yılki kalite ve ve fiyat üreticinin yüzünü güldürdü         
10:01
Şarkıcı Gökhan Özoğuz'un Nihat Hatipoğlu hakkındaki sözleri sosyal medyada tepki çekti Şarkıcı Gökhan Özoğuz'un Nihat Hatipoğlu hakkındaki sözleri sosyal medyada tepki çekti         
09:54
Survivor Aycan, Gaziantep ALG Spor'la 1 yıllık sözleşme imzaladı Survivor Aycan, Gaziantep ALG Spor'la 1 yıllık sözleşme imzaladı         
09:31
Saz çalıp türkü söyleyen polis memuru sosyal medyada fenemon oldu Saz çalıp türkü söyleyen polis memuru sosyal medyada fenemon oldu         
09:00
Birleşik Arap Emirlikleri'nden Yunanistan'a açık destek! Girit'in kuzeyinde tatbikat yaptılar Birleşik Arap Emirlikleri'nden Yunanistan'a açık destek! Girit'in kuzeyinde tatbikat yaptılar         
00:28
Sahnede kendinden geçen Yıldız Tilbe, kalça dansı yaptı Sahnede kendinden geçen Yıldız Tilbe, kalça dansı yaptı         
23:49
Evladı Şiar'ın diri diri yakılmasına göz yuman anne ve 3 kişi tutuklandı Evladı Şiar'ın diri diri yakılmasına göz yuman anne ve 3 kişi tutuklandı         
21:58
Yeşilçam'ın emektar ismi Ali Şakar hayatını kaybetti Yeşilçam'ın emektar ismi Ali Şakar hayatını kaybetti         
21:36
Alaattin Çakıcı'dan Alaattin Çakıcı'dan "Cratos'u satın aldı" iddialarına yalanlama         
21:31
Üzerine tiner dökülerek yakılan genç, yaşam mücadelesini kaybetti Üzerine tiner dökülerek yakılan genç, yaşam mücadelesini kaybetti         
20:46
Altay Bayındır'ın 35 metreden yediği frikik golü, Fenerbahçe'nin hazırlık maçına damga vurdu Altay Bayındır'ın 35 metreden yediği frikik golü, Fenerbahçe'nin hazırlık maçına damga vurdu         
20:26
Deren Talu, bikinili fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu! Cesur pozlarıyla dikkat çekti Deren Talu, bikinili fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu! Cesur pozlarıyla dikkat çekti         
18:26
Erol Bulut, Fenerbahçe'den ayrılacak oyuncuları netleştirdi Erol Bulut, Fenerbahçe'den ayrılacak oyuncuları netleştirdi         
18:23
Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret         
17:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2020 18:23:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Meclis-i Mebusan Milletvekili Beşe'nin Mezarı Kaybolmak Üzere - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei