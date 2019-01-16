Meclis İçinde Komisyon Çalışması

Adana Büyükşehir Belediye Meclisinde iki gündem maddesini hızlandırmak için komisyon toplantısı anında gerçekleştirdi.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisinde iki gündem maddesini hızlandırmak için komisyon toplantısı anında gerçekleştirdi.



Murat Cevheribucak, Ertan Sümer ve Ahmet Tanrıverdi başkanlığında toplanan Adana Büyükşehir Belediye Meclisinde 10 dakikalık bir sinevizyon gösterimi yapıldı. 216 mahallenin içme suyuna kavuşturulması, Adnan Menderes Sahil Yolunun yenilenmesi, D 400 karayolunun üzerinin kapatılması, ulaşımla ilgili diğer yatırımlar, İlim Yolu ve 308 adet köprü ve menfezlerin hizmete sunulmasının konu edindiği sinevizyon gösterilmesinden sonra gündem dışı söz alan CHP'li Ulaş Çetinkaya, 2 gündür Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin aldığı hizmet ile ilgili kararları uygulayanlara teşekkür etti. Çetinkaya, "Ama Türkiye'de şöyle bir durum var. Bizim partimizle ilgili bazı yorumlar oldu. Onu da bir cevap olarak değerlendirmeyin. Birleşmiş Milletler İnsani Gelişme Vakfı'nın 21 Kasım 2018 tarihinde Türkiye'nin gelişmiş ilçeler indeksi yayınlandı. En gelişmiş ilçeler ne yazık ki 70 yıldır iktidarda olmamıza rağmen CHP'nin yönettiği belediyelerdir. Bir tane Cumhur İttifakından belediye yoktur. Bu kadar hizmet üretiliyor, bu kadar para harcanıyor. Bu duruma sevinmiyoruz, üzülüyoruz. Bu indeksin içerisinde Adana'nın da yer alması istiyoruz" dedi.



AK Parti'li Vedat Gündoğan da, Torosların içinde olan ve Toroslara yakın olan Tufanbeyli, Feke, Saimbeyli, Aladağ, Pozantı gibi ilçelerde yoğun yağışlar nedeniyle insan yaşamının çok zorlaştığını belirterek, 2 günlük yağıştan sonra Adana'da güneşi gördüklerinden dolayı sevindiklerini söyledi. Gündoğan, bu ilçelere araç desteğinin yoğun bir şekilde sağlanması gerektiğini söyledi.



Bu konuşmalardan sonra gündem maddelerine geçildi. İlk 6 madde teklif olması nedeniyle ilgili komisyonlara sevk edildi.



İhtisas Komisyonları seçimleri ise Yazıişleri Müdürü Kaşif Barut'un önerisiyle seçimlere kadar ertelendi ve mevcut komisyon üyelerinin devam etmesi teklifi oy birliği halinde kabul edildi.



Denetim Komisyonu için seçimlere geçildi. Ramazan Akyürek, Recep İzci, Aysun Kocabaş, Mehmet Akçalı ve Kenan Pamukçu Denetim Komisyonu üyesi oldu.



Adana Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'de Karataş Belediyesi'nin teklifi ile Karataş Belediyesi'nin 142 bin lira tutarındaki hissesinin Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından alınması için anında komisyon toplantısı yapıldı. Ramazan Akyürek divana gelerek komisyon toplantısını açtığını, gelen teklifi oyalamaya sundu. Komisyon teklifi oy birliği ile kabul etti. Meclis 1. Başkanvekili Murat Cevheribucak, komisyon kararını oyladı. Teklif oy birliği ile kabul edildi.



Adana Ticaret Borsası yerinin Adana Büyükşehir Belediyesi'ne geçmesi için Ulaşım AŞ'ye 10 milyon lira borçlanma yetkisi de aynı şekilde gerçekleştirildi. Meclis çalışmaları içerisinde yeniden Ramazan Akyürek başkanlığında komisyon toplantısı yapıldı. Teklif komisyonca oy birliği ile kabul edildi. Meclis de bu teklifi anında oyladı ve karar oybirliği ile alındı.



Simit tezgahları ve kestane satan seyyar esnafların tezgah yerlerinin işletme hakkının Beldetaş AŞ'ye devri ise tartışmalardan sonra oy çokluğu ile kabul edildi.



Daha sonra 24 madde tek tek oylamaya sunuldu. Tüm komisyon kararları oy birliğiyle kabul edildi.



Adana Büyükşehir Belediyesi böylece Ocak ayı çalışmalarını tamamladı. Meclis 11 Şubat 2019 Pazartesi saat 14.00'te toplanacak. - ADANA

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