TBMM, salı günü gerçekleştireceği kapalı oturumda İdlib'deki gelişmeleri ele alacak - Son Dakika
Son Dakika Politika TBMM, salı günü gerçekleştireceği kapalı oturumda İdlib'deki gelişmeleri ele alacak - Son Dakika

TBMM, salı günü gerçekleştireceği kapalı oturumda İdlib'deki gelişmeleri ele alacak

6 saat önce

TBMM Genel Kurulu, 3 Mart Salı günü yapacağı kapalı oturumda, İdlib konusunu görüşecek. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kapalı oturumda İdlib'deki gelişmelerle ilgili Meclis'i bilgilendirecek.

TBMM, salı günü gerçekleştireceği kapalı oturumda İdlib'deki gelişmeleri ele alacak, System.String[]

TBMM Genel Kurulu, salı günü gerçekleştireceği kapalı oturumda İdlib'deki gelişmeleri ele alacak. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu süreçle ilgili Meclis'e bilgi verecek.

İDLİB'DEKİ GELİŞMELERLE İLGİLİ SUNUMLAR YAPILACAK

Genel Kurul, haftalık olağan çalışmasına 3 Mart Salı günü saat 15.00'te toplanarak başlayacak. Daha sonra AK Parti'nin teklifi üzerine kapalı oturuma geçilecek. Akar ve Çavuşoğlu, kapalı oturumda İdlib'deki gelişmelerle ilgili milletvekillerine ayrı ayrı sunum yapacak.

SİYASİ PARTİLERİN TEMSİLCİLERİ DE DEĞERLENDİRMELERDE BULUNACAK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın hazır bulunacağı gizli oturumda, TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin temsilcileri de değerlendirmelerde bulunacak.

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İdlib, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 07:10 Kaynak: AA
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