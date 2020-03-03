Meclis İdlib için kapalı toplanacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Meclis İdlib için kapalı toplanacak - Son Dakika

Meclis İdlib için kapalı toplanacak

6 saat önce

TBMM Genel Kurulu, salı günü gerçekleştireceği kapalı oturumda İdlib'deki gelişmeleri ele alacak.

TBMM Genel Kurulu, salı günü gerçekleştireceği kapalı oturumda İdlib'deki gelişmeleri ele alacak. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu süreçle ilgili Meclis'e bilgi verecek. Genel Kurul, haftalık olağan çalışmasına 3 Mart Salı günü saat 15.00'te toplanarak başlayacak.

Meclis İdlib için kapalı toplanacak

Hulusi Akar, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 02:56 Kaynak: AA
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