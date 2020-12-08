Meclis ile Kültür ve Turizm Bakanlığının 2021 yılı bütçeleri kabul edildi - Son Dakika

Meclis ile Kültür ve Turizm Bakanlığının 2021 yılı bütçeleri kabul edildi

08.12.2020 23:59
Meclis ile Kültür ve Turizm Bakanlığının 2021 yılı bütçeleri kabul edildi, System.String[]

TBMM Genel Kurulu'nda, Meclis, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kurumların 2021 yılı bütçeleri kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda, Meclis, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kurumların 2021 yılı bütçeleri kabul edildi.

Genel Kurul görüşmelerinin birinci turunda, TBMM, Kamu Denetçiliği Kurumu, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Türkiye Yazma Eserler Kurumu, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Kapadokya Alan Başkanlığının 2021 yıl bütçeleri ile 2019 yılı kesin hesapları ele alındı.

Görüşmelerde şahsı adına söz alan AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, Türkiye'nin içeride ve dışarıda elde ettiği kazanımların, sadece iktidarları döneminde o zaferi kazanan siyasi partilerin ve liderlerinin değil, aziz milletin tamamına ait olduğunu söyledi.

Milletin, bu kazanımları unutmadığı gibi, bunlara imza atanları da ilelebet hafızasında ve gönlünde yaşatmaya devam edeceğinin altını çizen Özel, "Hatay'ımızın anavatana katılmasını sağlayan kahramanlarımızı, büyüklerimizi, şehitlerimizi, gazilerimizi nasıl hayır ve minnetle anıyorsak, KKTC'nin kuruluşuna vesile olan Kıbrıs Barış Harekatı'nın talimatını veren, dönemin liderlerini siyasi parti farkı gözetmeksizin nasıl hayırla anıyorsak, Karabağ'ın Ermenistan işgalinden kurtarılması için yardım eli uzatanları ve bölgede istikrarı tesis edecek tezkereyi çıkaran bu Meclis'i de hem milletimiz hem Azerbaycan Türkü kardeşlerimiz, hayır ve minnetle yad etmeye devam edecektir." diye konuştu.

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç da 800 yıllık geçmişe dayanan bütçe hakkının, demokrasi mücadelesinin en önemli kazanımlarından birisi olduğunu söyledi.

Demokrasilerde vergilerin toplanıp harcanması konusundaki kararların, halkın temsilcilerinin olduğu parlamentolara bırakıldığını ifade eden Kılıç, "Parlamentoların bütçe hakkı, iktidarlar tarafından yok sayılır veya kısıtlanırsa demokrasiden, kuvvetler ayrılığından, hak ve özgürlüklerden söz edilemez. Bugün görüşülen kurumlar, devletin çatı kurumlarıdır. Bu kurumlara ayrılan bütçelere bakıldığında, maalesef yalnızca bir yandaş firmaya verilen bir ihale bile bu kurumların yıllık bütçelerinin 10-15 katıdır." dedi.

Kılıç, son 10 yılda asgari ücretin 4 kat arttığını, buna karşılık Cumhurbaşkanlığının giderlerine ayrılan bütçenin 36 kat arttığını öne sürdü.

Koronavirüs döneminde hükümetin, vatandaşın taleplerine kulak tıkadığını iddia eden Kılıç, "Bizler; yoksuldan, ezilenden, emekçiden, haklıdan yana olanlar, Konfüçyüs'ün deyimiyle, karanlığı lanetlemektense hep beraber bir mum yakacağız. Cumhuriyet Halk Partisi nasıl ki ilk yüzyılda bu ülkeye cumhuriyeti getirdiyse ikinci yüzyılda da ülkenin üstüne yeniden güneş gibi doğacak ve demokrasi şemsiyesi altında, hiçbir kesim ayırt edilmeksizin emek, göz nuru, alın teri hak ettiği değeri bulacaktır." ifadelerini kullandı.

???????Konuşmaların tamamlanmasının ardından TBMM, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kurumların 2021 yılı bütçeleri kabul edildi.

TBMM Başkanvekili Haydar Akar, birleşimi saat 11.00'de toplanmak üzere kapattı.

Anayasa Mahkemesi, Sayıştay, Turizm, TBMM, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika Meclis ile Kültür ve Turizm Bakanlığının 2021 yılı bütçeleri kabul edildi - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika: Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, sahaya çıkma şartını açıkladı: 4. hakem çekilirse maça devam etme kararımız var Lazio, 20 yıl sonra Şampiyonlar Ligi gruplarında çıktı! Fenerbahçe'nin kasası doldu Duygu Özaslan, Can Maxim Mutaf'la verdiği pozları "Seninle karantina" notuyla paylaştı Genç kız, 1 yaşındayken yuttuğu toplu iğneden 17 yıl sonra kurtuldu Almanya'nın AB zirvesinde Türkiye yaptırımlarına karşı çıkması istifa getirdi Bakan Koca, 4 ilimizi uyardı: Sabit vaka artışı var, ağır hasta yükü artıyor Yetişkin film yıldızı olan eski yarışçı Gracie, kız arkadaşıyla çıkan aşk dedikodularını yalanladı Yeşilçam'ın güzeli Serpil Çakmaklı son haliyle şaşırttı! Yıllara meydan okuyor
Demba Ba'dan ırkçılık yapan hakeme ders gibi sözler! Herkes bunu konuşuyor Demba Ba'dan ırkçılık yapan hakeme ders gibi sözler! Herkes bunu konuşuyor         
23:54
Son Dakika: Paris'te ırkçılık skandalı! Başakşehir, Şampiyonlar Ligi maçından çekildi Son Dakika: Paris'te ırkçılık skandalı! Başakşehir, Şampiyonlar Ligi maçından çekildi         
23:28
Ezber bozan araştırma: Koronavirüsün belirtileri 6 haftadan fazla sürebiliyor Ezber bozan araştırma: Koronavirüsün belirtileri 6 haftadan fazla sürebiliyor         
23:06
Bakan Ersoy: Müzik emekçilerini kapsayan projeyi 11 Aralık'ta açıklayacağız Bakan Ersoy: Müzik emekçilerini kapsayan projeyi 11 Aralık'ta açıklayacağız         
22:48
Canlı yayında fenalaşan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, hastaneye kaldırıldı Canlı yayında fenalaşan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, hastaneye kaldırıldı         
22:12
Koronavirüs tedavisi gören belde belediye başkanı, 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti Koronavirüs tedavisi gören belde belediye başkanı, 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti         
21:29
Prof. Dr. Murat Akova: Tam kapanma olmazsa çok daha şiddetli bir pandemi ile karşı karşıya kalacağız Prof. Dr. Murat Akova: Tam kapanma olmazsa çok daha şiddetli bir pandemi ile karşı karşıya kalacağız         
20:32
Trump, S-400 hava savunma sistemi nedeniyle Türkiye'ye yaptırım öngören bütçe tasarısını veto edecek Trump, S-400 hava savunma sistemi nedeniyle Türkiye'ye yaptırım öngören bütçe tasarısını veto edecek         
18:53
Koronavirüs endişesi artan Bodrumlular isyan etti: Gelmeyin, oturun yerinizde Koronavirüs endişesi artan Bodrumlular isyan etti: Gelmeyin, oturun yerinizde         
17:16
Çarpıyormuş gibi yaparak kadınları taciz etti, dövülünce Çarpıyormuş gibi yaparak kadınları taciz etti, dövülünce "Kafam yerinde değildi" dedi         
16:36
Acun Ilıcalı'dan Sihirli Annem açıklaması: Kızım eski bölümleri izleyince ben de yenisini çekmeye karar verdim Acun Ilıcalı'dan Sihirli Annem açıklaması: Kızım eski bölümleri izleyince ben de yenisini çekmeye karar verdim         
13:33
Maske ve mesafe kurallarına uymayan 3 polise ceza yazdıran Vali, ödemeyi de kendisi yaptı Maske ve mesafe kurallarına uymayan 3 polise ceza yazdıran Vali, ödemeyi de kendisi yaptı         
12:31
Şehit babası vergi borcu yüzünden hapse girdi! Valilik'ten açıklama gecikmedi Şehit babası vergi borcu yüzünden hapse girdi! Valilik'ten açıklama gecikmedi         
12:01
Vaka sayıları patladı, sağlık çalışanlarından Vaka sayıları patladı, sağlık çalışanlarından "tedbir" çağrısı geldi: Artık çok yorulduk ve tükendik, lütfen virüsü ciddiye alın         
11:01
Çin aşısı için gönüllü olmuştu! Prof. Dr. Özkan kendisinde görülen yan etkiyi ilk kez açıkladı Çin aşısı için gönüllü olmuştu! Prof. Dr. Özkan kendisinde görülen yan etkiyi ilk kez açıkladı         
10:05
Pitbull dehşeti! Sahibinin kucağından kaptığı süs köpeğini paramparça etti Pitbull dehşeti! Sahibinin kucağından kaptığı süs köpeğini paramparça etti         
09:39
Brezilya, Türkiye'nin 50 milyon doz sipariş ettiği Çin aşısını almaktan vazgeçti Brezilya, Türkiye'nin 50 milyon doz sipariş ettiği Çin aşısını almaktan vazgeçti         
09:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2020 00:09:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Meclis ile Kültür ve Turizm Bakanlığının 2021 yılı bütçeleri kabul edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei