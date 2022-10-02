MECLİS'İN 'AFACANLARI' - Son Dakika
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MECLİS'İN 'AFACANLARI'

02.10.2022 11:47

YASAMA faaliyetlerinin yürütüldüğü Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 55 sokak kedisine de ev sahipliği yapıyor.

YASAMA faaliyetlerinin yürütüldüğü Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 55 sokak kedisine de ev sahipliği yapıyor. Gün içinde Meclis bahçesinde gezen kediler, milletvekilleri ve personelin yanı sıra ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor. Kedilerin bakımını üstlenen personellerden Nur Küçük, "Onlar bizim afacanlarımız. Afacanlarımız Meclis'imize ayrı bir hava katıyor. Burası onların da yuvası" dedi.

TBMM'de, Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un talimatıyla 55 sokak kedisine bakılıyor. Seralar ve Fidanlık Bölümü personelinin bakımını üstlendiği kediler, Meclis yerleşkesindeki 8 ayrı noktada besleniyor. Yaralı ve hasta kedilerin tedavisi ise imzalanan protokol kapsamında Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi tarafından yürütülüyor. Buradaki yuvalarda yaşamını sürdüren kediler, milletvekilleri ve personel ile birlikte ziyaretçilerin de ilgisini görüyor. Özellikle ziyaretçiler burada karşılaştıkları kedileri severek fotoğraflarını çekiyor.

'ONLAR BİZİM AFACANLARIMIZ'

Kedilerin bakımını üstlenen personellerden Nur Küçük, bu işi severek yaptıklarını belirterek, "2 arkadaşımız devamlı bu hayvanlarımızın bakımlarında görevli oluyor. Ben de mama dağıtımı ve alımıyla ilgileniyorum. Onlar bizim afacanlarımız. Afacanlarımız meclisimize ayrı bir hava katıyor. Burası onların da yuvası. Yönetimimiz, her türlü araç tedariki, yaralı kedilerimizin tedavileri ve mamaları konusunda çok ciddi destek sağlıyor. Kedilerin bakım işleri Meclis'imize çok yakıştı. Meclis'imizden sadece insanlar değil hayvanlar da faydalanıyor. Bu uygulama ile hem çalışanlarımızın hem de dışarıdan gelen halkımızın aşırı derecede mutlu olduğuna inanıyorum" dedi.

'3 YAVRU DOĞDU, ÖZEL ODADA BAKIYORUZ?

Meclis'te geçen ay bir kedinin de doğum yaptığını ifade eden Küçük, şunları söyledi:

"Çiçek ismindeki kedimiz geçtiğimiz ay doğum yaptı ve üçüz kedilerini dünyaya getirdi. Biz de 3 yavrumuzun adını Menekşe, Gül ve Kasımpatı koyduk. Onlara burada özel bir odada bakıyoruz. Anneleri bir aydır emziriyor ve artık yavaş yavaş sütten kesilmeye başladıkları için mama vermeye de başladık. TBMM'de çalışan personelimiz de ayrıca bu kedilerimize büyük bir ilgi duyuyor. Onları sürekli seviyor. Kedilerin mamasını Sayın Meclis Başkanımızın direktifleri doğrultusunda alıyoruz. Yavru kediler ve yetişkin kediler için ayrı ayrı mama alıyoruz. Kış öncesi mamalarımızı da depoladık. Başkan yardımcımız Kamil Polat, konteyner tahsis etti. Bu konteynerlerde mamaları depoladık. Ayrıca bir de üniversitede tedavisi yapılıp geri gelen ama iyileşme aşaması devam eden kedilerimiz için rehabilite ünitesi kurmak adına bir konteyner tedarik ettik" (DHA)

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Kaynak: DHA

Mustafa Şentop, Meclis Başkanı, Nur Küçük, Güncel, Son Dakika

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