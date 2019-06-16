Meclis'in yeni askerlik sistemi mesaisi sürecek
2 saat önce
Meclis, önümüzdeki hafta yeni askerlik sistemine ilişkin Askeralma Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine devam edecek.
Meclis, önümüzdeki hafta yeni askerlik sistemine ilişkin Askeralma Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine devam edecek.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 11:48
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