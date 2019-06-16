Son Dakika Haberleri: Meclis'in yeni askerlik sistemi mesaisi sürecek
Son Dakika Ekonomi Haber

Meclis'in yeni askerlik sistemi mesaisi sürecek

2 saat önce

Meclis, önümüzdeki hafta yeni askerlik sistemine ilişkin Askeralma Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine devam edecek.

Meclis'in yeni askerlik sistemi mesaisi sürecek, System.String[]
Meclis, önümüzdeki hafta yeni askerlik sistemine ilişkin Askeralma Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine devam edecek.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 11:48 
Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, sigara paketini görünce hemen uyardı Cumhurbaşkanı Erdoğan S-400 mesajı: Burası kasaba devleti değil 11 yaşındaki lösemi hastası Eren ilik nakli için yardım bekliyor Erdoğan, "Hepsini yıkın" demişti, turizm cennetinde yıkım yeniden başladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.6.2019 14:10:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Meclis'in yeni askerlik sistemi mesaisi sürecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]