Meclis Kanun da Yapmayacaksa Ne Yapacak?"

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini eleştirerek, "Bu sistem, sistem değil, böyle kanun yapılmaz. 'Meclisin yükünü azaltacağız.' diyorlar.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini eleştirerek, "Bu sistem, sistem değil, böyle kanun yapılmaz. 'Meclisin yükünü azaltacağız.' diyorlar. Meclis kanun da yapmayacaksa ne yapacak?" dedi.



Bekaroğlu, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, "Meclis yasa üretme fabrikası olmaktan kurtarılacak." başlıklı haberlerle TBMM'nin çalışma şeklinde değişiklik yapılmasının planlandığının duyurulduğunu öne sürdü.



Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin devreye girdiği günden bu yana Meclisin kanun yapma işleyişine ilişkin çok ciddi problemler bulunduğunu savunan Bekaroğlu, "Saray, Cumhurbaşkanı bu haliyle bile TBMM'de kanunların görüşülmesine tahammül edemiyor. 'Her şeyi ben yapacağım, kararnameler ve yönetmeliklerle ülkeyi yöneteceğim.' diyor. Peki Meclis ne olacak? 'Zaman zaman gideceğim orada konuşacağım.' Böyle demokrasi, böyle cumhuriyet olmaz." diye konuştu.



Anayasanın 88. maddesinin değiştirilmesini öneren Bekaroğlu, şöyle devam etti:



"(Cumhurbaşkanı, bakanlar ve belirli sayıda imza veren vatandaşlar kanun teklifi verir.) diye değiştirelim, İçtüzükte de bir takım değişiklikler yaparak hükümetin verdiği teklif görüşülürken Genel Kurulda hükümet temsilcisi orada otursun ve milletvekilleri müzakere ederek kanun çıksın. Bu sistem, sistem değil, böyle kanun yapılmaz. 'Meclisin yükünü azaltacağız.' diyorlar. Meclis kanun da yapmayacaksa ne yapacak?"



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik "Hangi ara kardeş olduk." sözlerini de anımsatan Bekaroğlu, "milleti bölmek üzerine milliyetçilik anlayışı kurulduğunu" ileri sürdü.



"Zararın neresinden dönerse kardır"



Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Bekaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Suriye ile alt düzeyde dış politika yürütüldüğüne yönelik açıklamasına" ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine, "Katılıyoruz, geç kaldılar, doğru yapıyorlar, şimdi yaptıkları doğrudur. Sıkıntının, zararın neresinden dönerse kardır. Görüşsün." ifadelerini kullandı.



Bekaroğlu, Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin bir soruya karşılık da Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan Veliaht Prensi tarafından öldürüldüğünün çocuklar tarafından bile bilindiğini vurgulayarak, "Herkes biliyor ama utanmazca, ahlaksızca, vicdansızca parayı gördüklerinden dolayı kimse sesini çıkarmıyor. Bizimkiler dahil, batılı ülkeler de Amerika da sesini çıkarmıyor, kıvırıyorlar." diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "HDP eşittir PKK" sözlerinin hatırlatılması üzerine de Bekaroğlu, HDP'nin TBMM'de grubu bulunan 3. büyük parti olduğunu ve yasal zeminde siyaset yaptığını söyledi. Bekaroğlu, "Anketler dolaşıyor, AK Parti İstanbul, Ankara, Adana, Antalya buraları hep kaybediyor. Bu, bunun paniğidir. Seçim kazanmak için ülkeyi bu kadar germek doğru değildir." dedi.

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