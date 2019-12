Meclis kuruluşunun 100. yıl dönümüne hazırlanıyor - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'nin kuruluşunun 100. yılının, Meclisin kökleşmesinin teminat altına alındığı dönemi ifade ettiğini belirtti.

Şentop, TBMM Tören Salonu'nda parlamento muhabirleriyle bir araya gelerek Meclisin kuruluşunun 100. yılı kapsamında düzenlenecek etkinliklere ilişkin açıklamalarda bulundu

Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yıl dönümü olduğunu da hatırlatan Şentop, Atatürk'ün yaşamı boyunca birçok şehre gittiğini, her şehirde de bu yönde kutlamaların yapıldığını söyledi.

Şentop, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin bir şehri ziyaretten ibaret olmadığını, Meclisin 23 Nisan 1920'de açılmasıyla ilgili sürecin 27 Aralık'ta fiilen başladığını dile getirdi.

Daha sonra TBMM'nin açılışının 100. yılı dolayısıyla hazırlanan kısa film gösterildi.

Şentop, TBMM'nin açılışının 100. yılının tarihi bir nokta olduğunu vurgulayarak, "100 yıl sonra geçmişin nasıl göründüğüne dair önümüzde bir perspektif var. 100 yıl, aslında TBMM'nin kökleşmesinin teminat altına alındığı dönemi ifade ediyor. Geleceğe dönük bir perspektif için geçtiğimiz 100 yılın değerlendirilmesinin önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.

Etkinlikler kapsamında 100 yıllık dönemin değerlendirilmesinin yapılacağını anlatan Şentop, bunların bir kısmının bugüne ve geleceğe dair çıkarılması gereken dersleri kapsadığını, bir kısmının ise 100 yıllık bir parlamentonun önemi üzerinde Türkiye'nin genelinde bir anlayış, bir heyecan, bir farkındalık uyandırmayı amaçladığını söyledi.

"Türkiye'nin önceliği olmalı"

23 Nisan'ın aynı zamanda Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olduğunu anımsatan Şentop, bunun Türkiye açısından önemli olduğunu ifade etti.

Şentop, dünyada çocuklarla ilgili günlerin ve haftaların kutlandığını, bunlardan en yaygınının Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 1954 yılında ilan edildiğini ve bunun Türkiye'de çocuklarla ilgili bir bayram fikrinin somutlaşmasından 27 sene sonraki bir tarih olduğuna dikkati çekti.

Dünyada çocuklarla ilgili bir gün veya hafta belirlenecekse bu konuda Türkiye'nin önceliği olması gerektiğini belirten Şentop, "Çünkü, dünyada bu konudaki kabul edilen tarihten 27 yıl önce Türkiye bir adım atmış. Nisan ayının üçüncü haftasının, gün olarak 23 Nisan'ın bütün dünyada çocuklarla ilgili bir gün olarak kabul edilmesine yönelik bir girişim esasen daha önceden de düşünülmüş. Özellikle 1970'li yılların sonlarında Türkiye'nin bu konuda bazı teşebbüsleri olmuş. Biz bunu biraz daha güçlü bir şekilde takip ederek gündeme getirmeyi düşünüyoruz. Bu bağlamda 23 Nisan'da dünyanın çeşitli ülkelerinden çocuklar da geliyorlar. Bir çocuk parlamentosu oluşturup bildiri yayınlamaya dair de fikrimiz var." diye konuştu.

Meclisin kuruluşunun 100. yıl etkinlikleri kapsamında yapılacak çalışmalara ilişkin de bilgi veren Şentop, yaşanan süreçlere ilişkin belgeseller ve önemli bazı konularda üç dakikalık 100 kısa film yapılacağını söyledi.

TBMM'nin, kuruluşundan bugüne kadar çoğu kimsenin aslında bilmediği, içeriğinden, tarihi gelişiminden haberdar olmadığı çok farklı özelliklerinin bulunduğunun altını çizen Şentop, bunlara ilişkin çalışmanın da olacağını belirtti.

Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sosyal medyada da bir program çalışmamız, planımız var. Milli irade çerçevesinde konuşmalar içeren, kamuoyunun yakından tanıdığı bilim adamları, sanatçılar, edebiyatçılar, spor dünyasından insanlar ve siyasetçilerin yer aldığı 23 Nisan 2020'ye kadar Milli Mücadele sürecinde yaşananları ve Milli Mücadele'ye, parlamentonun 100 yıllık tarihine atıf yapan kısa konuşmalarla sosyal medyada kamuoyuna her gün farklı bir kişinin konuşacağı bir video olacak.

Ocak ayı başlarında başlayacak ve 23 Nisan 2020'ye kadar devam edecek. 100'ün üzerinde ismin katılacağı bir çalışma. Her sabah saat 07.00'de yayınlanmaya başlanacak. TBMM'nin 100. yıl internet sitesi ve mobil uygulamasıyla ilgili de çalışmalar var. Kısa film yarışması, festivaller var. 2020 yılı boyunca her biri yaklaşık 40 saniyelik 12 adet kamu spotunun her ay bir tanesi servis edilecek. Milli irade ana vurgusu üzerinden şekillenen içerikler var. Fotoğraflarla Milli İrade Sergisi, 100 yıl boyunca elimizde bulunan fotoğraflardan oluşacak. Bunlar Türkiye'nin farklı illerinde de sergilenecek."

Türkiye'de almanak geleneğinin olmadığına işaret eden Şentop, 100 yılın her bir yılını içeren parlamento ekseninde şekillenen almanaklar hazırlayacaklarını, her yılın bir kitap şeklinde olacağını dile getirdi. Şentop, parlamento tarihiyle ilgili çalışmaları genele hitap eden metinlere dönüştürecek bir çalışma da yürüttüklerini ve ellerinde yaklaşık 70 cilt civarında bir parlamento tarihinin bulunduğunu söyledi.

TBMM tarihinin ağırlıklı olduğu çalışmayı da kalıcı metin olarak ortaya koyacaklarını belirten Şentop, şöyle devam etti:

"Akademik dergilerde, mümkün olduğu kadar düzenli yayın yapan dergilerde 100. yıla yönelik özel sayılar çıkartılacak. TBMM'nin açılışının canlandırılması var, buna dair hazırlık yapıyoruz. Bunun dışında 100. yıl hatıra ormanları, THY'nin giydirilmiş bir uçakta Türkiye'nin farklı yerlerine 100. yıl uçuşları, 100. yıl pulu ve özel bastırılmış para gibi birtakım düşünceler var ama bunlar tamamı değil, ana hatlarıyla söylüyorum. Çalışmalarımız devam ediyor, bunları peyderpey ortaya koymak istiyoruz."

Mustafa Şentop, bugün yerli otomobilin tanıtımının yapılacağına dikkati çekerek, "Bu da çok önemli bir aşama. Türkiye'nin yüzüncü yılına bir adım olarak değerlendirebileceğimiz bir program. Dolayısıyla bunların birbiriyle çatışmasını da istemiyoruz. Bunun her birinin 100. yıl çalışmalarına katkısının olacağını değerlendirdiğimiz için bugün ana hatlarıyla bir başlangıç yapalım diye düşündüm." ifadesini kullandı.

(Sürecek)