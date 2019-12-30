Meclis, Libya tezkeresi için olağanüstü toplanıyor - Son Dakika
Son Dakika Politika Meclis, Libya tezkeresi için olağanüstü toplanıyor - Son Dakika

Meclis, Libya tezkeresi için olağanüstü toplanıyor

6 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Genel Kurulu'nu 2 Ocak Perşembe olağanüstü toplantıya çağırdı.

Meclis, Libya tezkeresi için olağanüstü toplanıyor, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Genel Kurulu'nu 2 Ocak Perşembe olağanüstü toplantıya çağırdı.

TBMM Başkanı Şentop çağrı yazısında, "30 Aralık 2019 tarihinde Meclis Başkanlığımıza sunulan 3/1044 esas numaralı Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin görüşülmesini teminen, Anayasa'nın 93'üncü ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 7'nci maddelerine göre Genel Kurulun toplantıya çağrılması ihtiyacı hasıl olmuştur. Bu sebeple 2 Ocak 2020 Perşembe günü saat 14.00'te Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nu toplantıya çağırıyorum." ifadesine yer verdi.

Şentop, milletvekillerinin 2 Ocak'ta Genel Kurul'da bulunmalarını istedi.

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 05:42 Kaynak: AA
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