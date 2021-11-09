Üye Girişi
Meclis önünde İYİ Partili Lütfü Türkkan'a 'istifa' çağrısı - Son Dakika

Meclis önünde İYİ Partili Lütfü Türkkan'a 'istifa' çağrısı

09.11.2021 15:16
Meclis önünde İYİ Partili Lütfü Türkkan'a 'istifa' çağrısı

Bingöl'de şehit ağabeyine küfreden İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önünde toplanan Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu üyeleri tarafından istifaya çağrıldı.

Bingöl'de şehit ağabeyine küfreden İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önünde toplanan Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu üyeleri tarafından istifaya çağrıldı.

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu üyesi bir grup TBMM'nin Çankaya girişinde toplanarak Bingöl'de şehit ağabeyi Tahir Gürmen'e küfreden ve tepkiler üzerine grup başkanvekilliği görevinden istifa eden İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ı "Şehide uzanan eller kırılsın", "Lütfü istifa" slognaları atarak protesto etti.

Grup adına açıklama yapan Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen, Lütfü Türkan'ın hiçbir şekilde şehitten ve ailesinden özür dilemediğini vurgulayarak "Kendi koltuğunu garantiye almak için Genel Başkanı'ndan özür diledi. Biz bu yarım yamalak özrü asla kabul etmedik, etmeyeceğiz. Partinin Genel Başkanı'ndan bir özür ve Lütfü Türkkan'ın partiden ihraç etmesini bekledik" diye konuştu.

Sözen, Lütfü Türkkan istifa etmesini isteyerek, şikayetçi oldukları Lütfü Türkan hakkında 1 kuruşluk tazminat davası açtıklarını da söyledi. - ANKARA

Lütfü Türkkan, Bingöl, İstifa, Şehit, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Meclis önünde İYİ Partili Lütfü Türkkan'a 'istifa' çağrısı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cyle Larin ve Domagoj Vida'nın istediği ücret, Beşiktaş'ı zorluyor 16:19 Cyle Larin ve Domagoj Vida'nın istediği ücret, Beşiktaş'ı zorluyor Bodrum'da acil toplanma alanı çöplüğe döndü 16:13 Bodrum'da acil toplanma alanı çöplüğe döndü Fatih Altaylı TOGG'la ilgili yazdı! Rakam doğruysa yerli otomobil birçok kişi için hayal olur 16:07 Fatih Altaylı TOGG'la ilgili yazdı! Rakam doğruysa yerli otomobil birçok kişi için hayal olur
Rütbesini FETÖ elebaşı taktı! Generalin cezası 14 yıl 2 ay hapis cezası 15:56 Rütbesini FETÖ elebaşı taktı! Generalin cezası 14 yıl 2 ay hapis cezası Yol kenarında çalışır halde duran aracının içerisinde ölü bulundu 15:45 Yol kenarında çalışır halde duran aracının içerisinde ölü bulundu Acun Ilıcalı, satın aldığı takımın stadından fotoğraf paylaştı 15:27 Acun Ilıcalı, satın aldığı takımın stadından fotoğraf paylaştı
Son dakika! Kocaeli'de servis minibüsü dere yatağına uçtu, çok sayıda yaralı var 14:42 Son dakika! Kocaeli'de servis minibüsü dere yatağına uçtu, çok sayıda yaralı var Tapu memurlarının dikkati sonucu 15 milyon liralık dolandırıcılık engellendi 14:04 Tapu memurlarının dikkati sonucu 15 milyon liralık dolandırıcılık engellendi

Son Dakika Haberleri
16:18 Cyle Larin ve Domagoj Vida'nın istediği ücret, Beşiktaş'ı zorluyor
16:10 Yasak Elma'nın "Yıldız'ı" Eda Ece paylaştı: Kocam ve sevgilisi
16:07 Fatih Altaylı TOGG'la ilgili yazdı! Rakam doğruysa yerli otomobil birçok kişi için hayal olur
15:59 Avukatı öldüren sanık: Savunma yapacak psikolojide değilim
15:52 "Asgari ücret 4 bin lira olur mu?" sorusuna, Özkan: Bu dediğiniz anlattıklarımızdan çıkabilecek bir sonuç
15:44 Yol kenarında çalışır halde duran aracının içerisinde ölü bulundu
15:40 İçi yolcu dolu otobüs, çarpmamak için manevra yaptı: 17 yaralı
15:27 Acun Ilıcalı, satın aldığı takımın stadından fotoğraf paylaştı
15:26 Valilik uyardı! Sıcaklık çarşamba gününden itibaren 8 derece düşecek
15:18 Masumlar Apartmanı, Yalancı, Sana Söz dizileri yeni bölüm fragmanları paylaşıldı
Erkek arkadaşını sokakta köpek tasmasıyla gezdiren kadın, yaptığının ilişkisine heyecan kattığını savunuyor Erkek arkadaşını sokakta köpek tasmasıyla gezdiren kadın, yaptığının ilişkisine heyecan kattığını savunuyor         
16:20
Başakşehir'de metronun asansör camına kafa atan keçinin görüntüleri sosyal medyayı salladı Başakşehir'de metronun asansör camına kafa atan keçinin görüntüleri sosyal medyayı salladı         
16:15
Yasak Elma'nın Yasak Elma'nın "Yıldız'ı" Eda Ece paylaştı: Kocam ve sevgilisi         
16:10
Avukatı öldüren sanık: Savunma yapacak psikolojide değilim Avukatı öldüren sanık: Savunma yapacak psikolojide değilim         
15:59
"Asgari ücret 4 bin lira olur mu?" sorusuna, Özkan: Bu dediğiniz anlattıklarımızdan çıkabilecek bir sonuç         
15:52
İçi yolcu dolu otobüs, çarpmamak için manevra yaptı: 17 yaralı İçi yolcu dolu otobüs, çarpmamak için manevra yaptı: 17 yaralı         
15:40
Şehit yakınından Akşener'e yanıt: O adresle hiçbir ilgim yok Şehit yakınından Akşener'e yanıt: O adresle hiçbir ilgim yok         
15:09
Kılıçdaroğlu: Büyükelçiliklere yazı yazdım Kılıçdaroğlu: Büyükelçiliklere yazı yazdım         
14:22
Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi         
13:44
Dünya bunu konuşuyor Dünya bunu konuşuyor "Mars'ta doğdum" diyen çocuğun anlattıkları ürküttü         
13:40
Suriye'de 6 muhalif grup Üçüncü Kolordu adıyla toplandı! Suriye'de 6 muhalif grup Üçüncü Kolordu adıyla toplandı!         
13:28
Güzel manken Ece Gürsel'den Güzel manken Ece Gürsel'den "Evlilik dışı çocuk yapar mısın?" sorusuna çok net cevap         
13:26
Giyim tarzını beğenmediği 14 yaşındaki kızını vurması için tetikçi tuttu Giyim tarzını beğenmediği 14 yaşındaki kızını vurması için tetikçi tuttu         
12:23
Twitch yayıncısı Amouranth'ın müstehcen NFT'si 125 bin dolara satıldı Twitch yayıncısı Amouranth'ın müstehcen NFT'si 125 bin dolara satıldı         
12:08
Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek, etkili kar yağışı bekleniyor Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek, etkili kar yağışı bekleniyor         
08:00
TRT payı ve Enerji Fonu kesintileri kaldırılıyor! İşte elektrik faturalarına yansıyacak yeni miktar TRT payı ve Enerji Fonu kesintileri kaldırılıyor! İşte elektrik faturalarına yansıyacak yeni miktar         
21:59
Türkiye'nin iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa çıkardılar Türkiye'nin iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa çıkardılar         
16:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2021 16:24:02. #1.13#
SON DAKİKA: Meclis önünde İYİ Partili Lütfü Türkkan'a 'istifa' çağrısı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement