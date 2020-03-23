Meclis personeli uzaktan veya dönüşümlü çalışabilecek - Son Dakika
Son Dakika Politika Meclis personeli uzaktan veya dönüşümlü çalışabilecek - Son Dakika

Meclis personeli uzaktan veya dönüşümlü çalışabilecek

18 dakika önce

TBMM Başkanlığı, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Meclis'te asgari personelle çalışma genelgesi yayımladı.

Meclis personeli uzaktan veya dönüşümlü çalışabilecek, System.String[]

TBMM Başkanlığı, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Meclis'te asgari personelle çalışma genelgesi yayımladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un imzasıyla yayımlanan "idari izin" konulu genelgede, dünyada ve Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının oluşturduğu sağlık tehdidi nedeniyle TBMM bünyesinde alınan tedbirler yer aldı.

Genelgeye göre, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde herhangi bir aksamaya mahal verilmeksizin söz konusu salgından kaynaklanan risk ve tehditlerin en aza indirilmesi amacıyla, hizmetlerin devamını sağlayacak şekilde gerekli tedbirlerin alınması ve zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması şartıyla, yeterli sayıda yönetici ve personel, dönüşümlü çalışacak.

Dönüşümlü çalışan personel, fiilen göreve gelmediği süre zarfında idari izinli sayılacak.

Çalışma şekli uzaktan çalışmaya uygun olan birim ve görevlerde çalışan personel, uzaktan çalışma esasına göre görevlerini yerine getirebilecek.

Uzaktan veya dönüşümlü olarak çalışacak personel, birim başkanlıklarınca belirlenecek.

Uzaktan veya dönüşümlü olarak çalışan personel ile yeni tip koronavirüs salgını kapsamında daha önce idari izinli sayılan personel, birim amirlerinin izni dışında görev mahallerinden ayrılmayacak. Bunlardan hizmetine ihtiyaç duyulanlar, çağrıldıkları anda görevlerine ve görev yerlerine dönmek zorunda olacak.

Yeni tip koronavirüs salgını kapsamında daha önce idari izinli sayılanlar yeni bir karar alınıncaya kadar idari izinli sayılmaya devam edilecek.

Mazeret izni kullananlar, uzaktan veya dönüşümlü çalışma sistemine dahil olmak istedikleri takdirde izinlerini kesip göreve başlamak suretiyle uzaktan veya dönüşümlü çalışma imkanından yararlanabilecek.

Mustafa Şentop, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 03:40 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eğitim birliklerine yeni katılan askerler 14 gün gözetim altında tutulacak
Oyuncu Demet Özdemir, yasaklara rağmen dışarı çıkanlara isyan etti: Yalvarıyorum önlem alın Yaş engeline takılan 66 yaşındaki Arif Verimli, Müge Anlı'nın canlı yayınına çıkamadı Bir kentimizde uyarıları dikkate alan yok! Cadde ve sokaklar dolup taştı
Koronavirüse yakalanan Jorge Jesus, karantina süresi dolmadan ülkesine döndü Koronavirüse yakalanan Jorge Jesus, karantina süresi dolmadan ülkesine döndü         
10:13
Son Dakika: HDP'nin Batman ve Silvan belediyelerine kayyum atandı Son Dakika: HDP'nin Batman ve Silvan belediyelerine kayyum atandı         
08:43
Eski Malezya Başbakanı Mahathir'in Kovid-19 testi negatif çıktı Eski Malezya Başbakanı Mahathir'in Kovid-19 testi negatif çıktı         
06:26
İstanbul'da bir komiser yardımcısı, babası tarafından bıçaklandı İstanbul'da bir komiser yardımcısı, babası tarafından bıçaklandı         
23:40
Son Dakika: Kamu kurum ve kuruluşlarına, dönüşümlü, esnek ve uzaktan çalışma uygulaması için izin verildi Son Dakika: Kamu kurum ve kuruluşlarına, dönüşümlü, esnek ve uzaktan çalışma uygulaması için izin verildi         
23:25
Fransa'da koronavirüs salgını sebebiyle ölenlerin sayısı 674'e yükseldi Fransa'da koronavirüs salgını sebebiyle ölenlerin sayısı 674'e yükseldi         
23:00
Türkiye'de koronavirüs testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 6 oldu Türkiye'de koronavirüs testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 6 oldu         
22:58
Son dakika: Türkiye'de bugüne kadar toplam 20 bin 345 koronavirüs testi yapıldı Son dakika: Türkiye'de bugüne kadar toplam 20 bin 345 koronavirüs testi yapıldı         
22:18
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında bankalar 12:00 ile 17:00 arasında hizmet verecek Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında bankalar 12:00 ile 17:00 arasında hizmet verecek         
21:35
Merkel'in kendini karantinaya almasının ardından alışveriş yaptığı marketteki Almanlar panik oldu Merkel'in kendini karantinaya almasının ardından alışveriş yaptığı marketteki Almanlar panik oldu         
21:21
Son Dakika: Bakan Kurum: Hazinenin kiracısı olanlardan kira alınmayacak Son Dakika: Bakan Kurum: Hazinenin kiracısı olanlardan kira alınmayacak         
20:22
Son Dakika: THY, 5 nokta hariç tüm yurt dışı seferlerini 17 Nisan'a kadar durdurdu Son Dakika: THY, 5 nokta hariç tüm yurt dışı seferlerini 17 Nisan'a kadar durdurdu         
18:58
Diyanet'ten salgına karşı defin açıklaması: Uzaktan su tutulabilir, tabutla defnedilebilir Diyanet'ten salgına karşı defin açıklaması: Uzaktan su tutulabilir, tabutla defnedilebilir         
18:54
Sarıyer sahilde masa kurup okey oynayanları polis uyardı Sarıyer sahilde masa kurup okey oynayanları polis uyardı         
18:34
İyileşen korona hastasının akciğerinde sıvı veya parçacık dolu keseler bulundu İyileşen korona hastasının akciğerinde sıvı veya parçacık dolu keseler bulundu         
18:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2020 15:58:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Meclis personeli uzaktan veya dönüşümlü çalışabilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]