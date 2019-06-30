Meclis sporda şiddet ile tapu ve imar kanununda değişikliği görüşecek
33 dakika önce
Meclis, sporda şiddete karşı yeni önlemleri içeren teklif ile tapu ve imar kanununda değişiklik teklifinin görüşmeleri için mesai yapacak.
Meclis, sporda şiddete karşı yeni önlemleri içeren teklif ile tapu ve imar kanununda değişiklik teklifinin görüşmeleri için mesai yapacak.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 01:08
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