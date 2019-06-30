Meclis sporda şiddet ile tapu ve imar kanununda değişikliği görüşecek

Meclis, sporda şiddete karşı yeni önlemleri içeren teklif ile tapu ve imar kanununda değişiklik teklifinin görüşmeleri için mesai yapacak.

Meclis, sporda şiddete karşı yeni önlemleri içeren teklif ile tapu ve imar kanununda değişiklik teklifinin görüşmeleri için mesai yapacak.

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