Son Dakika Haberleri: Meclis sporda şiddet ile tapu ve imar kanununda değişikliği görüşecek
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Meclis sporda şiddet ile tapu ve imar kanununda değişikliği görüşecek

33 dakika önce

Meclis, sporda şiddete karşı yeni önlemleri içeren teklif ile tapu ve imar kanununda değişiklik teklifinin görüşmeleri için mesai yapacak.

Meclis sporda şiddet ile tapu ve imar kanununda değişikliği görüşecek, System.String[]
Meclis, sporda şiddete karşı yeni önlemleri içeren teklif ile tapu ve imar kanununda değişiklik teklifinin görüşmeleri için mesai yapacak.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 01:08 
Ekonomi
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