Meclis Tatile Girdi
51 dakika önce
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), iki haftalık tatile girdi.
Türkiye
Büyük Millet Meclisi (TBMM), iki haftalık tatile girdi.
Meclis, yoğun bir tempodan sonra çalışmalarına ara verdi. Dün Gelir Vergisi Kanunu ve Sinema Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifleri görüşmelerini tamamlayan TBMM Genel Kurulu, ardından iki haftalık tatile girdi. Meclis, çalışmalarına 5 Şubat Salı günü saat 15.00'te yeniden başlayacak. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:59 Kaynak: İHA
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