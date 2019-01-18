Son Dakika Haberleri: Meclis Tatile Girdi

Meclis Tatile Girdi

51 dakika önce

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), iki haftalık tatile girdi.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), iki haftalık tatile girdi.

Meclis, yoğun bir tempodan sonra çalışmalarına ara verdi. Dün Gelir Vergisi Kanunu ve Sinema Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifleri görüşmelerini tamamlayan TBMM Genel Kurulu, ardından iki haftalık tatile girdi. Meclis, çalışmalarına 5 Şubat Salı günü saat 15.00'te yeniden başlayacak. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:59 Kaynak: İHA

Türkiye, Politika
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