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Meclis'te 4 partiden 'ekonomi' toplantısı - Son Dakika

Meclis'te 4 partiden 'ekonomi' toplantısı

16.12.2021 11:57

TBMM'de Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İYİ Parti, Demokrat Parti (DP) ve Gelecek Partisi temsilcileri, ekonomik gelişmeleri değerlendirmek üzere bir araya geldi.

TBMM'de Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İYİ Parti, Demokrat Parti (DP) ve Gelecek Partisi temsilcileri, ekonomik gelişmeleri değerlendirmek üzere bir araya geldi.

TBMM halkla ilişkiler binasındaki toplantıya; CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, İYİ Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta, DP Ekonomik İşler Başkanı Bülent Şahinalp ve Gelecek Partisi Ekonomi Politikaları Başkanı Kerim Rota katıldı. Ekonomik gelişmeleri değerlendirmek ve çözüm önerileri geliştirmek amacıyla yapıldığı belirtilen toplantı, basına kapalı gerçekleştirildi. Muhalefet partileri arasında ekonomiye ilişkin toplantıların devam edeceği kaydedildi.

Meclis'te 4 partiden 'ekonomi' toplantısı
Meclis'te 4 partiden 'ekonomi' toplantısı
Meclis'te 4 partiden 'ekonomi' toplantısı
Meclis'te 4 partiden 'ekonomi' toplantısı

Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, İYİ Parti, TBMM, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Meclis'te 4 partiden 'ekonomi' toplantısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meclis'te 4 partiden 'ekonomi' toplantısı - Son Dakika
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