Meclis'te "bahçe satrancı" kuruluyor - Son Dakika

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, TBMM Başkanlığı ile imzaladıkları protokol kapsamında Meclis içerisinde bir "bahçe satrancı" kuracaklarını söyledi.

Meclis Tören Salonu'nda, 23 Nisan Çocuk ve Gençlik Buluşmaları kapsamında satranç turnuvası düzenlendi.

Turnuvanın açılışında konuşan TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, çocukluğunda satranç oynarken duyduğu heyecanı bugün bir kez daha yaşadığını belirtti.

Satrancın bir akıl sporu olduğuna dikkati çeken Kumbuzoğlu, gayretlerinden dolayı veliler ile Türkiye Satranç Federasyonu yetkililerini tebrik etti.

Gülkız Tulay ise TBMM ile imzaladıkları protokol kapsamında bu turnuvanın düzenlendiğini vurguladı.

Çocukların Meclis çatısı altında satranç oynamasının çok önemli olduğunu aktaran Tulay, "Protokol kapsamında yüce Meclis'in içerisinde bir 'bahçe satrancı' kuracağız. Yerini geçtiğimiz günlerde Sayın Meclis Genel Sekreteriyle tespit ettik. Ayrıca Meclis'te milletvekilleri ve personele yönelik satranç eğitim merkezini de hayata geçireceğiz.

Planlarımız arasında Meclis kupasını düzenlemek de var. Yakın bir zamanda Türkiye'nin en iyi satranççıların buluşacağı bir Meclis Kupasını hayata geçireceğiz." diye konuştu.

Turnuvaya 14 ilden 7-8 yaş aralığında 48 sporcu katıldı.