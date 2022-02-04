Meclis'te burs polemiği! Ağbaba: Haram yediniz! Kavakçı: Usulsüzlük yok! - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) AKP'li Ravza Kavakcı Kan'ın AK Parti döneminde İBB'den aldığı burslar ile yurt dışında eğitime gönderilmesini gündeme getirdi.

Veli Ağbaba'nın konuyu gündeme getirmesinin ardından Kavakçı ile arasında dikkat çeken bir polemik yaşandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifinin geçici 1. maddesi üzerinde söz aldı.

"HARAM YEDİNİZ" ELEŞTİRİSİ

Ağbaba, konuşması sırasında; AKP'li milletvekilleri Fatma Betül Sayan Kaya ve Ravza Kavakcı ile AKP İstanbul Kadın Kolları Başkanı Rabia Kalender İlhan'ın fotoğraflarının yer aldığı bir fotoğrafı göstererek şunları söyledi:

"Şu resme iyi bakın diyorsun ya günlerden beri Ekrem İmamoğlu balık yemiş, Ekrem İmamoğlu balık yemiş ama haram yememiş, haram yememiş. Şu tabloya bakar mısınız, bunlar nasıl şanslı insanlar, bakın bu tabloya. Çıkın yalan deyin, burs almadık deyin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi parasıyla okumadık deyin. Oradan bağıracağınıza bunlara itiraz edin. Utanın, hala bunu savunuyorsanız.

İBB'yi babanızın çiftliği gibi yönettiniz. Sadece bu değil, siz de İBB'nin makam araçlarına bindiniz mi? Onun için mi bağırıyorsunuz. İBB makam aracına AK Parti Gençlik Kolları Başkanı biniyor, kadın kolları başkanı biniyor, AK Parti'nin yönetimi de biniyor."

"BURS ALMANIN KANUN DIŞI OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

AK Partili Kavakçı ise, Ağbaba'ya şu sözlerle yanıt verdi:

"Ben çalışıp burs almanın ve bursun neticesinde doktora yapmanın kanun dışı olduğunu bilmiyordum, bunun bir usulsüzlük olduğunu bilmiyordum. Usulsüzlük bunun neresinde onu da bilmiyordum. Günlerdir sosyal medyada aylardır farklı yerlerde bağırıyorlar, usulsüzlüğü göstersinler, usulsüzlük yok. Bir İBB'de 1994'ten itibaren Akbil projesinde çalışmış bir mühendis olarak belediye burslu olarak doktora ve yüksek lisansa göndermek istediğini e-maille duyurduğunda bütün çalışanlar gibi ben de başvurdum, kabulümü aldım. Doktoramı tamamladım, 4 üzerinden 4 ile tamamladım. Mecburi hizmetimin eksik kalanını da milletvekilliğim bittiği gün tamamlayacağım. Haram yedi diyemezsiniz."

"BURS DEĞİL, SERVET ALMIŞSINIZ"

Ağbaba'nın Kavakçı'ya yanıtı şöyle oldu:

"Ben şimdi Sayın Kavakcı'nın bu bursu alırken kimle yarıştığını merak ediyorum, kimleri geçti, kaç puanla bu bursu aldı merak ediyorum. Ayrıca almış olduğu burs burs değil bir servet.

Bakın almış olduğu para 2 milyon 161 bin 291 TL. Kimle yarışmış, hangi puanla almış bunu merak ediyorum. Bu bursu tamamen bir siyasetçiye, siyasi partiye yakınlıktan dolayı alınmış. Kamuoyunun vicdanına bırakıyorum."