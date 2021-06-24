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Meclis'te delta varyantı paniği yaşandı! MHP ve CHP'li vekillere danışmanlık yapan iki kişi karantinada - Son Dakika

Meclis'te delta varyantı paniği yaşandı! MHP ve CHP'li vekillere danışmanlık yapan iki kişi karantinada

24.06.2021 13:39

MHP ve CHP'de milletvekilli danışmanlığı yapan iki kişinin, ikinci doz aşılarını yaptırmalarına karşın koronavirüsün delta varyantına yakalandıklarının tespit edilmesi TBMM'de panik yaşanmasına neden oldu. Hastanede yapılan test sonuçları pozitif çıkan danışmanlara ulaşan Çankaya İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilileri evlerinden 14 gün boyuna çıkmamalarını talep etti.

TBMM'de Koronavirüs delta varyantı şüphesiyle MHP ve CHP'de milletvekili danışmanlığı yapan iki kişi karantinaya alındı.

14 GÜN BOYUNCA EVDEN ÇIKMAMALARI İSTENDİ

Koronavirüs tehdidine karşı mayıs ayında ikinci doz aşılarını olan iki danışmanın, buna rağmen rahatsızlanarak başvurdukları Meclis Hastanesi'nde yapılan test sonuçları pozitif çıktı. Danışmanları arayan Çankaya İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, yapılan test sonucunda yeni mutasyon delta şüphesi olduğunu belirterek, evlerinden 14 gün boyunca çıkmamalarını istediler.

FAHRETTİN KOCA: AŞILARIN BU VARYANTA DA ETKİLİ OLDUĞUNU BİLİYORUZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün delta varyantının, Türkiye genelinde 16 ilde, 134 kişide görüldüğünü açıklamıştı. Bakan Koca'nın, delta varyantına ilişkin Ankara'da dört vaka tespit edildiğini de duyurmuştu.

Koca, "Delta varyantıyla ilgili şu ana kadar sekansı yapılmış olan, adı konan 134 vakamız oldu. Toplam 16 ilimizde görüldü. Giderek illerdeki dağılımı artmaya başladı. Yoğunluklu olarak da İstanbul'da görüldü. İstanbul'da 82 vaka, Düzce'de 18, Van'da 8, Ankara'da 4, İzmir'de 3, diğer illerimizde 1-2 olmak üzere toplam 16 ilimizde görüldü. Ülkemizde çok ciddi oranın olmadığını bilmiyoruz ama artabileceğinden şüphe ediyoruz. Aşıların bu varyanta da etkili olduğunu biliyoruz. Etkili olan aşıları erken dönemde bir an önce yapılmasının önemiyle birlikte biz 2 dozda delta varyantına daha güçlü bir etkinin olduğunu da biliyoruz. Önümüzdeki süreçte 18 yaşa kadar indirdiğimiz bu dönemde aşının tedarikiyle birlikte muhtemel 6 haftalık süreyi daha erkene de, 4 haftaya da çekebiliriz. Önümüzdeki haftalar bunu netleştirmiş oluruz. Tamamen 18 yaşa kadar vatandaşımızın en az bir kere aşılanmasını sağlamak birinci hedefimiz. İkincisi de hızla ikinci aşılarını vatandaşlarımızı bir an önce yapmak. Dolayısıyla delta varyantına karşı etkisini oluşturmak istiyoruz." açıklamasını yapmıştı.

İKİNCİ DOZ TOPLAM AŞI MİKTARI 45 MİLYONU AŞTI

Öte yandan Sağlık Bakanlığınca Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı 45 milyonu aştı.

Meclis'te delta varyantı paniği yaşandı! MHP ve CHP'li vekillere danışmanlık yapan iki kişi karantinada

Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, COVIRAN Bereket, Koronavirüs, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Meclis'te delta varyantı paniği yaşandı! MHP ve CHP'li vekillere danışmanlık yapan iki kişi karantinada - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Meclis'te delta varyantı paniği yaşandı! MHP ve CHP'li vekillere danışmanlık yapan iki kişi karantinada - Son Dakika
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