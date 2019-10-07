Son Dakika Haberleri: Meclis'te dokunulmazlık dosya sayısı 758'e ulaştı
Son Dakika Politika Meclis'te dokunulmazlık dosya sayısı 758'e ulaştı

Meclis'te dokunulmazlık dosya sayısı 758'e ulaştı

1 saat önce

TBMM'de, 171 milletvekili hakkında toplam 758 dokunulmazlık dosyası bulunuyor.

Meclis'te dokunulmazlık dosya sayısı 758'e ulaştı, System.String[]

TBMM'de, 171 milletvekili hakkında toplam 758 dokunulmazlık dosyası bulunuyor. 57 milletvekiline ait 526 dokunulmazlık dosyası ile HDP ilk sırada.

TBMM Adalet-Anayasa Karma Komisyonu'na, milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılması amacıyla sevk edilen dosya sayısı 758'e ulaştı. AK Parti'li 6 milletvekili hakkında 7, CHP'li 97 milletvekili hakkında 207, HDP'li 57 milletvekili hakkında 526, MHP'li 3 milletvekili hakkında 5, İYİ Parti'li 5 milletvekili hakkında 5 dokunulmazlık dosyası bulunuyor.

Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) 2 milletvekili hakkında 6, bağımsız 1 milletvekili hakkında ise 1 dokunulmazlık dosyası bulunuyor.

26'ncı dönemden devir alınan dosya sayısı 252, 27'nci yasa döneminde çeşitli nedenlerle iade edilen dosya sayısı ise HDP'den 26, CHP'den 1.

27'nci yasama döneminde milletvekilliği sona erenler ya da milletvekilliği düşenler arasında HDP'den 3, CHP'den de 1 milletvekili bulunuyor.

Hakkında dokunulmazlığının kaldırılması amacıyla dosyası bulunan liderler ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli.  Hakkında dosya olmayan tek lider MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli.

Halkların Demokratik Partisi, Milletvekili, Politika

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 03:59 Kaynak: DHA
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