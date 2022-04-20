Meclis'te düzenlenen etkinliklerde çocuklar hem eğlendi hem de öğrendi - Son Dakika
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Meclis'te düzenlenen etkinliklerde çocuklar hem eğlendi hem de öğrendi

20.04.2022 16:06

"Meclis bahçesi, çocuk bahçesi" etkinliğine katılan çocuklar, açılan stantlarda ve oyun alanlarında hem yeni şeyler öğrendi hem de eğlendi.

"Meclis bahçesi, çocuk bahçesi" etkinliğine katılan çocuklar, açılan stantlarda ve oyun alanlarında hem yeni şeyler öğrendi hem de eğlendi.

TBMM'nin kuruluşunun 102. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Meclis bahçesinde, "Meclis bahçesi, çocuk bahçesi" etkinliği düzenlendi.

Ankara Üniversitesi Çocuk Bilim Merkezi, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü ve TÜBİTAK tarafından kurulan stantlarda çocuklar, ebru yaptı, takı tasarladı, deneylerle gözlemde bulundu, tarım, gök bilimi gibi konularda çeşitli etkinliklere katıldı.

İklim, geri dönüşüm, çevre bilinci, afet yönetimi, yapay zeka gibi konularda açılan bilim stantlarında düzenlenen oyunlar ve etkinliklerle çocuklar, eğlenerek yeni şeyler öğrendi.

Çocukların etkinliklerle hafta boyunca Meclis'te eğlenceli zaman geçirmeleri hedefleniyor. Oyun alanı 22-24 Nisan tarihlerinde açık olacak.

Etkinlikler için TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a teşekkür eden 6. sınıf öğrencisi Beril Özalp, "23 Nisanımız çok eğlenceli ve mutlu geçiyor." dedi. Gök bilim konusunda açılan stantta teleskopla güneşe bakan Özalp, güneşi ilk kez böyle gördüğünü ifade etti.

İlkokul 2. sınıf öğrencisi Zeynep Kefinsizoğlu da etkinlileri çok beğendiğini, DNA kolyesi yaptığını, tramboline ve kaydırağa bindiğini, çok eğlendiğini anlattı.

Meclis'te düzenlenen etkinliklerde çocuklar hem eğlendi hem de öğrendi
Meclis'te düzenlenen etkinliklerde çocuklar hem eğlendi hem de öğrendi
Meclis'te düzenlenen etkinliklerde çocuklar hem eğlendi hem de öğrendi
Meclis'te düzenlenen etkinliklerde çocuklar hem eğlendi hem de öğrendi
Meclis'te düzenlenen etkinliklerde çocuklar hem eğlendi hem de öğrendi

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Meclis'te düzenlenen etkinliklerde çocuklar hem eğlendi hem de öğrendi - Son Dakika


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