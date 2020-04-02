Meclis'te infaz düzenlemesi görüşüldü - Son Dakika

Meclis'te infaz düzenlemesi görüşüldü
6 saat önce
AK Parti ve MHP, CHP, İYİ Parti ve HDP temsilcileri ile infaz hükümlerinde değişikliği içeren kanun teklifini görüştü.
AK Parti ve MHP, CHP, İYİ Parti ve HDP temsilcileri ile infaz hükümlerinde değişikliği içeren kanun teklifini görüştü.
AK Parti ile muhalefet temsilcileri infaz ile ilgili değişiklik içeren paketi görüşmek üzere TBMM'de bir araya geldiler. Toplantıda, AK Parti tarafının talepleri ve görüşleri dinlendiği ifade edildi. Toplantı yaklaşık iki saat sürdü. Toplantıda, terör örgüt üyesi olmayıp, terör propagandası, yardım ve yataklık suçlarının kapsama alınmasının ve 10-15 yıllık cezalarda ½ indirim yapılmasının görüşüldüğü kaydedildi.
(Ahmet Umur Öztürk/İHA)
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 05:20 Kaynak: İHA
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