Meclis'te, kaçak yapıların yıkılmasını öngören teklif görüşülecek - Son Dakika
Son Dakika Politika Meclis'te, kaçak yapıların yıkılmasını öngören teklif görüşülecek - Son Dakika

Meclis'te, kaçak yapıların yıkılmasını öngören teklif görüşülecek

6 saat önce

TBMM Genel Kurulu'nda, bu hafta, kaçak yapıların yıkılması ile engellenmesini öngören 'Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

Meclis'te, kaçak yapıların yıkılmasını öngören teklif görüşülecek, System.String[]

TBMM Genel Kurulu'nda, bu hafta, kaçak yapıların yıkılması ile engellenmesini öngören 'Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

Meclis'te bu hafta Genel Kurul ve komisyonlarda gündemdeki konuların görüşmeleri yapılacak. Genel Kurul'da, görüşmeleri yarım kalan ve kaçak yapıların yıkılması ile engellenmesini öngören 'Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek. Kaçak yapıların yıkılması ve yeniden yapılmasının amaçlandığı düzenleme ile kaçak yapıları tespit edilmesi halinde yıkmayanlara cezai yaptırımlar geliyor. Kanunla ayrıca kat sınırı da getiriliyor.

BANKACILIK KANUNU DEĞİŞİYOR

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, salı günü, AK Parti'li milletvekillerinin imzası taşıyan, 'Bankacılık Kanunu'nda Değişiklik Öngören Yasa Teklifi' görüşülecek. Yasa teklifi ile bankaları tehlikeye düşürenlerin imza yetkisi kalkacak. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na bankacılıkta erken aksiyon alınması için yetki veriliyor. Bankaların ücret komisyonlarına dair yetki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'na veriliyor. Katılım, kalkınma ve yatırım bankacılığının geliştirilmesi, kitle fonlaması ve enerji, yol gibi büyük projelerin menkul kıymetleştirilerek finanse edilmesine imkan sağlanıyor. Kanun teklifi, halka açık şirketlere yönelik yanlış ve yanıltıcı haberlerle manipülasyon yaparak çıkar elde edenlere ve 'içeriden öğrenenlerin ticareti' olarak Türkçeleştirilen 'insider trading' ile çıkar elde edenlere verilecek hapis cezasının alt sınırının 3 yıl olmasını da düzenliyor. Böylece bu suçlara yönelik ceza erteleme imkanı da sınırlanmış oluyor. Ayrıca 'Sermaye Piyasası Kurulu Kanunu'na aykırı davranışlara uygulanan idari para cezasında da yöntem değiştirildi, ciroya göre oran ve mağdur sayısına göre artırma getirildi.

Meclis'te salı günü CHP, İYİ Parti ve HDP, çarşamba günü ise AK Parti'nin grup toplantısı gerçekleştirilecek.


AK Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 12:03 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Erdoğan'dan ABD'nin Orta Doğu planına tepki: Bu hayalin gerçekleşmesine izin vermeyeceğiz
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı siyasi partilerin üye sayılarını açıkladı İletişim Başkanı Altun: Türk milleti, Mustafa Akıncı'ya haddini bildirecek Bahçeli'den "Türkiye'ye bağlanmak korkunç" diyen KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya istifa çağrısı

Son Dakika Haberleri
17:41 PowerTürk Müzik Ödülleri 2020 sahiplerini buldu
17:41 Zülfü Livaneli'nin aradığı çocuk bulundu
15:41 Sevgililer gününe Aslışah Alkoçlar ile hazırlanın
15:41 Of Aman Nalan; Mustafa Keser'in Dişi Versiyonuydum
15:41 Kadir Şeker'in ifadesi ortaya çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2020 18:33:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Meclis'te, kaçak yapıların yıkılmasını öngören teklif görüşülecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]