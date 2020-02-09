Meclis'te, kaçak yapıların yıkılmasını öngören teklif görüşülecek - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu'nda, bu hafta, kaçak yapıların yıkılması ile engellenmesini öngören 'Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

Meclis'te bu hafta Genel Kurul ve komisyonlarda gündemdeki konuların görüşmeleri yapılacak. Genel Kurul'da, görüşmeleri yarım kalan ve kaçak yapıların yıkılması ile engellenmesini öngören 'Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek. Kaçak yapıların yıkılması ve yeniden yapılmasının amaçlandığı düzenleme ile kaçak yapıları tespit edilmesi halinde yıkmayanlara cezai yaptırımlar geliyor. Kanunla ayrıca kat sınırı da getiriliyor.

BANKACILIK KANUNU DEĞİŞİYOR

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu 'nda, salı günü, AK Parti 'li milletvekillerinin imzası taşıyan, 'Bankacılık Kanunu'nda Değişiklik Öngören Yasa Teklifi' görüşülecek. Yasa teklifi ile bankaları tehlikeye düşürenlerin imza yetkisi kalkacak. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na bankacılıkta erken aksiyon alınması için yetki veriliyor. Bankaların ücret komisyonlarına dair yetki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'na veriliyor. Katılım, kalkınma ve yatırım bankacılığının geliştirilmesi, kitle fonlaması ve enerji, yol gibi büyük projelerin menkul kıymetleştirilerek finanse edilmesine imkan sağlanıyor. Kanun teklifi, halka açık şirketlere yönelik yanlış ve yanıltıcı haberlerle manipülasyon yaparak çıkar elde edenlere ve 'içeriden öğrenenlerin ticareti' olarak Türkçeleştirilen 'insider trading' ile çıkar elde edenlere verilecek hapis cezasının alt sınırının 3 yıl olmasını da düzenliyor. Böylece bu suçlara yönelik ceza erteleme imkanı da sınırlanmış oluyor. Ayrıca ' Sermaye Piyasası Kurulu Kanunu'na aykırı davranışlara uygulanan idari para cezasında da yöntem değiştirildi, ciroya göre oran ve mağdur sayısına göre artırma getirildi.

Meclis'te salı günü CHP, İYİ Parti ve HDP, çarşamba günü ise AK Parti'nin grup toplantısı gerçekleştirilecek.