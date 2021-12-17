Meclis'te kadın milletvekilleri arasında gerginlik - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında yaşanan tartışma sonrasında oturuma ara verildi. Verilen arada birbirlerinin üzerine yürüyen kadın milletvekillerini, araya giren diğer milletvekilleri ayırmaya çalıştı.

Meclis Genel Kurulu'nda 2022 yılı bütçe ve 2020 yılı Kesin Hesap Kanun teklifi görüşmelerinde kadın miletvekilleri arasında tartışma yaşandı. AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP milletvekillerini eleştirerek, AK Parti'nin muhalefetin tezlerini çürüttüğünü söyledi. CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Kılıçdaroğlu'nu savunurken CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal da tartışmaya dahil oldu. Bu sırada MHP milletvekilleri Meclis Başkanvekili Haydar Akar'ın tutumunu eleştirince Genel Kurul'da gerginlik yaşandı.Genel Kurul'da yaşanan gerginlik sonrası Meclis Başkanvekili Haydar Akar oturuma ara verdi. Verilen arada AK Parti ile CHP kadın milletvekilleri arasında tartışma çıktı. Birbirlerinin üzerine yürüyen kadın milletvekillerini, araya giren diğer vekiller sakinleştirmeye çalıştı.

Haber: Nursima ÖZONUR/ANKARA,