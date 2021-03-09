Meclis'te 'Kadına Yönelik Şiddeti Araştırma Komisyonu' kuruldu - Son Dakika

Meclis'te 'Kadına Yönelik Şiddeti Araştırma Komisyonu' kuruldu

09.03.2021 19:46
Meclis'te 'Kadına Yönelik Şiddeti Araştırma Komisyonu' kuruldu, System.String[]

TBMM Genel Kurulu'nda, 5 siyasi partisinin uzlaşmasıyla "kadına yönelik şiddetin sebeplerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi" amacıyla Meclis araştırma komisyonu kurulması kabul edildi.

Ayrıntılar geliyor...

Meclis'te 'Kadına Yönelik Şiddeti Araştırma Komisyonu' kuruldu

Tbmm Genel Kurulu, 8 mart, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meclis'te 'Kadına Yönelik Şiddeti Araştırma Komisyonu' kuruldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Ankara'da toplu taşımada ve insanların bir arada bulunduğu mekanlara girişte HES kodu zorunluğu getirildi Erdoğan ve Putin'in katılacağı tören öncesi AYM'den dikkat çeken karar! Nükleer KHK'sı iptal edildi Uyumadan önce çok sayıda enerji içeceği içen 15 yaşındaki çocuk, yatağında ölü bulundu Kadınların üçte biri hayatlarının bir noktasında cinsel veya fiziksel şiddete maruz kalıyor Oyak Renault, küresel tedarik krizi nedeniyle üretime bir hafta ara verecek İşten çıkarma yasağında istifa eden tazminat alabilir mi? Merak edilen soru yanıt buldu Son Dakika: Muğla'da tırla otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti "EBA'dan tablet kampanyası" diye tıkladığı link 4 bin lirasına mal oldu
PFDK, Mustafa Cengiz'e 20 gün, Ahmet Ağaoğlu'na ise 10 gün hak mahrumiyeti cezası verdi PFDK, Mustafa Cengiz'e 20 gün, Ahmet Ağaoğlu'na ise 10 gün hak mahrumiyeti cezası verdi         
19:52
Hastalığı yüzünden zor günler geçiren Hande Yener, son durumu hakkında konuştu Hastalığı yüzünden zor günler geçiren Hande Yener, son durumu hakkında konuştu         
19:42
Alexander Sörloth, RB Leipzig'e transfer olmadan önce Mourinho'yla görüştü Alexander Sörloth, RB Leipzig'e transfer olmadan önce Mourinho'yla görüştü         
19:26
Beyoğlu'nda Suriye uyruklu trans bireyin yüzüne eski sevgilisi tuz ruhu attı Beyoğlu'nda Suriye uyruklu trans bireyin yüzüne eski sevgilisi tuz ruhu attı         
19:22
Selahattin Demirtaş'tan İYİ Parti'ye tepki: HDP'ye ayar vermeye kalkmak hadleri değil Selahattin Demirtaş'tan İYİ Parti'ye tepki: HDP'ye ayar vermeye kalkmak hadleri değil         
18:26
Kazaya karışan sürücü, yol kenarında pompalı tüfekle kafasına sıkarak intihar etti Kazaya karışan sürücü, yol kenarında pompalı tüfekle kafasına sıkarak intihar etti         
17:37
Türkiye, Altay tankının motoru için Güney Koreli 2 şirketle anlaştı Türkiye, Altay tankının motoru için Güney Koreli 2 şirketle anlaştı         
17:18
Hayvanat bahçesinde çıkan çatışmada metafizik uzmanı Salih Memişoğlu hayatını kaybetti Hayvanat bahçesinde çıkan çatışmada metafizik uzmanı Salih Memişoğlu hayatını kaybetti         
16:34
Cihangir İslam'ın CHP'ye geçmesi sosyal medyada partililerin tepkisini çekti! Eski paylaşımları gündem oldu Cihangir İslam'ın CHP'ye geçmesi sosyal medyada partililerin tepkisini çekti! Eski paylaşımları gündem oldu         
15:49
Yerli Hava Savunma Sistemi HİSAR-O+, en uzak menzil ve en yüksek irtifadan hedefini vurmayı başardı Yerli Hava Savunma Sistemi HİSAR-O+, en uzak menzil ve en yüksek irtifadan hedefini vurmayı başardı         
13:41
Ümitcan Uygun'un arkadaşı Gökhan Özbolat canlı yayında genç kızı tekme tokat dövdü Ümitcan Uygun'un arkadaşı Gökhan Özbolat canlı yayında genç kızı tekme tokat dövdü         
13:04
Balon turu yapan şahıs metrelerce yükseklikte dengesini kaybetti! Korku dolu anlar kamerada Balon turu yapan şahıs metrelerce yükseklikte dengesini kaybetti! Korku dolu anlar kamerada         
12:44
15 yaşındaki çocuk intihar etti, annenin feryadı yürek dağladı: Üşüdün artık, kalk 15 yaşındaki çocuk intihar etti, annenin feryadı yürek dağladı: Üşüdün artık, kalk         
12:32
Faizi 0'a çekip 85 bin TL indirim yaptılar! İşte otomobil firmalarının mart kampanyaları Faizi 0'a çekip 85 bin TL indirim yaptılar! İşte otomobil firmalarının mart kampanyaları         
10:35
Kongo'da dağdan altın fışkırdı! Toplamak için toprağı tırnaklarıyla kazdılar Kongo'da dağdan altın fışkırdı! Toplamak için toprağı tırnaklarıyla kazdılar         
10:04
Oğlunu boğarak öldüren babanın ifadesi kan dondurdu: Büyüyüp günahkar olmasın diye öldürdüm Oğlunu boğarak öldüren babanın ifadesi kan dondurdu: Büyüyüp günahkar olmasın diye öldürdüm         
10:01
Ziyareti siyasi şova çevirdiler, şiddet mağduru kadın utancından yüzünü kapattı Ziyareti siyasi şova çevirdiler, şiddet mağduru kadın utancından yüzünü kapattı         
09:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2021 20:10:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Meclis'te 'Kadına Yönelik Şiddeti Araştırma Komisyonu' kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei