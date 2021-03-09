Meclis'te 'Kadına Yönelik Şiddeti Araştırma Komisyonu' kuruldu - Son Dakika

Meclis'te 'Kadına Yönelik Şiddeti Araştırma Komisyonu' kuruldu

TBMM Genel Kurulu'nda, 5 siyasi partisinin uzlaşmasıyla "kadına yönelik şiddetin sebeplerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi" amacıyla Meclis araştırma komisyonu kurulması kabul edildi.

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