Meclis'te Libya tezkeresi mesaisi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Meclis'te Libya tezkeresi mesaisi - Son Dakika

Meclis'te Libya tezkeresi mesaisi

6 saat önce

Libya'nın askeri destek talep etmesinin ardından Ankara'daki hazırlıklar hızlandı.

Libya'nın askeri destek talep etmesinin ardından Ankara'daki hazırlıklar hızlandı. TBMM bu hafta Libya tezkeresi mesaisi yapacak. Türk askerinin Libya'ya gitmesi, Meclis'te yapılacak oylama ile netlik kazanacak. CHP, İyi Parti ve HDP Türk askerinin Libya'da görev yapmasına karşı. MHP ise tezkere "Evet" diyeceğini açıkladı. Türk askerinin Libya'ya gitmesine onay verecek tezkerenin sunumunun ardından perşembe günü Genel Kurul'da oylanması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nihai kararı vermesinin ardından, Türk askerinin Libya'ya gitmesi için süreç başlayacak.

(İHA)

Meclis'te Libya tezkeresi mesaisi

Ankara, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 01:30 Kaynak: İHA
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