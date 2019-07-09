Meclis'te MHP ve CHP milletvekilleri arasında gerginlik çıktı (1)
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TBMM'de MHP ve CHP'li milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 08:20 Kaynak: DHA
TBMM'de MHP
ve CHP'li milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı.
Mecliste yaşanan gerginliğin, CHP'li milletvekillerin bir dönem gündemdeki af tartışmalarını yeniden dile getirmesi ve MHP Lideri Devlet Bahçeli
'yi eleştirmesi üzerine çıktığı belirtildi. Gerginlik sırasında bazı MHP'li milletvekilleri CHP'li Özgür Özel
'in üzerine yürüdü. Yaşanan tartışmalar sonrası birleşime ara verildi.
- Ankara
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