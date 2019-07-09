Son Dakika Haberleri: Meclis'te MHP ve CHP milletvekilleri arasında gerginlik çıktı (1)
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Meclis'te MHP ve CHP milletvekilleri arasında gerginlik çıktı (1)

23 dakika önce

TBMM'de MHP ve CHP'li milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı.

Meclis'te MHP ve CHP milletvekilleri arasında gerginlik çıktı (1), System.String[]
Cumhuriyet Halk Partisi, MHP, Politika
TBMM'de MHP ve CHP'li milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı.
Mecliste yaşanan gerginliğin, CHP'li milletvekillerin bir dönem gündemdeki af tartışmalarını yeniden dile getirmesi ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi eleştirmesi üzerine çıktığı belirtildi. Gerginlik sırasında bazı MHP'li milletvekilleri CHP'li Özgür Özel'in üzerine yürüdü. Yaşanan tartışmalar sonrası birleşime ara verildi.


- Ankara
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 10:38 Kaynak: DHA
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