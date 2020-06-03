Meclis'te renkli maske modası - Son Dakika

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında çalışmalarına ara veren TBMM Genel Kurulu, 48 gün sonra dün yeniden toplanırken, milletvekillerinin farklı renk ve özelliklerde maske tercih etmesi dikkat çekti. Vekillerin büyük bölümü yıkanabilir veya tek kullanımlık maske takarken, CHP'liler ise dün olduğu gibi bugün de üzerinde Türk bayrağı ve Mustafa Kemal Atatürk imzalı kırmızı maske taktı.

TBMM Genel Kurulu, yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında 16 Nisan'da ara verdiği çalışmalarına dün yeniden başladı. Meclis'te koronovirüse karşı tüm önlemler alınırken, milletvekilleri de kendi önlemlerini aldı. Genel Kurul'da çalışmalara katılan vekiller maske takıp, sık sık dezenfektan kullanırken, sosyal mesafe kuralına da uydu. Vekillerin farklı renk ve özellikte maske takması ise dikkat çekti. Bazı vekiller yıkanabilir veya tek kullanımlık maske kullanırken, CHP'liler ise dün olduğu gibi bugün de üzerinde Türk bayrağı ve Mustafa Kemal Atatürk imzalı kırmızı maske taktı.

'MASKEYİ 4 SAATTE BİR DEĞİŞTİRMELİYİZ'

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma Sosyal İşler Komisyonu Başkanı ve AK Parti Şenel Yediyıldız , bu süreçte olmazsa olmazın maske olduğunu söyledi. Yediyıldız, "Maskeyi 4 saatte bir değiştirmeliyiz. Amaç burada karşı tarafa varsa virüsü aktarmamak, yani bulaşı yapmamak. Ama virüs havada kalabilen, uçabilen bir şey değil, çok uzağa giden bir şey değil. Boş arazide gezerken maske takmaya gerek yok. Beraberken, kalabalıkken takmak gerekir" dedi.

'MAGAZİN DEĞİL FONKSİYONEL KISMINA BAKMAK LAZIM'

TBMM'nin hekim milletvekillerinden MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan ise, cerrahi maske önerisinde bulunarak, "En sağlıklısı 'N95' denen maske; ama günlük ortamda en uygun olan cerrahi maske. Maske önemli. Ama 'yüzde yüz önlüyor' diyemem. Bu temasla, mesafe ile de alakalı. Kapalı ortamda doğru kullanmak lazım. Burnu kapatmak lazım. Çoğu zaman çenenin altında duruyor, burnu içine almıyor. Önemli olan hem ağzı hem da burnu kapatmak. Elimizle de sık sık maske ile oynamamak lazım" diye konuştu. Aycan, cerrahi maske dışında kullanılan ve mesaj veren sembollü ve benzeri gibi yaptırılan maskelerle ilgili de, "Bu tür maskelerin neden üretildiğini bilmiyorum. Nasıl yapıldığını bilmiyorum. Kumaşları sağlıklı olmayabilir. Bu işin magazin tarafından çok fonksiyonel kısmına bakmak lazım" ifadelerini kullandı.

'GEREKLİ BİR MATERYAL'

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat da, hastalığın insanı yıprattığını belirterek, "Maske hastalıktan daha az sıkıntı veriyor. Neticede bu ülkemizin ve insanların sağlığı için gerekli olan bir materyal. Sadece kendi sağlımız için değil, sevdiklerimizin de sağlığını korumak gerekiyor. Ben annemle yaşıyorum eve giderken annemle mümkün olduğum kadar az temas kuruyorum. Bugünler elbette geçecek. Daha güzel günler için biraz daha dişimizi sıkmalıyız" dedi.

'SADECE BİZ TAKTIK, ŞAŞIRDIM'

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ise, partisinin İzmir Milletvekili Atilla Sertel 'in milletvekillerine özel yaptırdığı maskeyi taktıklarını belirterek, "Güzel olmuş, kırmızı beyaz bayrağımızın rengi. Kemal Atatürk'ün imzası var. Meclis'te tüm gruplara bıraktı ve tüm milletvekillerinin takmasını istedi. Ama sadece biz taktık, şaşırdım. Atatürk'ün imzası olan bir maske neden takılmaz? Hijyenik, günlük bir maske, yıkanmıyor. Maskeleri atmıyoruz. Çünkü Mustafa Kemal var. Bayrağımız var" ifadelerini kullandı.

Öztunç, artık renk renk maskelerin çıktığını, bunda yadırganacak bir durum olmadığına dikkat çekerek, "Koronavirüs maske sektörünü geliştirecek. O bir gerçek. Maske ağzımızı burnumuzu kapatsın, kimseye bulaştırmayalım" diye konuştu.