Meclis'te salgın sonrası ilk cuma namazı - Son Dakika

Meclis'te salgın sonrası ilk cuma namazı

Meclis Camisi'nde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında toplu ibadete ara verilmesinin ardından ilk cuma namazı kılındı.

Meclis Camisi'nde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında toplu ibadete ara verilmesinin ardından ilk cuma namazı kılındı. Diyanet İşleri Başkanlığınca Kovid-19 ile mücadele önlemleri kapsamında 16 Mart'ta toplu ibadet ve faaliyetlere ara verilen camiler bugün cuma namazıyla cemaatine kavuştu. Meclis Başkanlığınca namaz öncesinde Meclis Camisi'nde çeşitli önlemler alındı. Namaz için cami dışına kurulan minberden hutbe okunurken, bazı belediyeler de yağmura karşı önlem olarak çadır desteği verdi. Meclis Camisi'ne ibadete gelenlere tek kullanımlık seccade dağıtıldı. Vatandaşlar, fiziki mesafeyi dikkate alarak namazlarını eda etti. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, eski bakanlar, bazı milletvekilleri cuma namazını Meclis Camisi'nde kıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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