"TBMM Kupası Satranç Turnuvası" başladı - Son Dakika

TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliği ile Türkiye Satranç Federasyonu arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında yapılan "TBMM Kupası Satranç Turnuvası", TBMM Tören Salonunda gerçekleştirilen açılış töreniyle başladı.

TBMM Tören Salonunda 17- 21 Mart'ta yapılacak turnuvaya, Türkiye'nin en iyi 12 satranç ustası katılacak.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan turnuvanın açılışına TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu ve Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay katıldı.

Açılışta konuşan Kumbuzoğlu, turnuvada 12 sporcunun yarışacağını belirterek, sporcuların ulusal ve uluslararası derecelerinin olduğunu söyledi. Sporculara başarılar dileyen Kumbuzoğlu, bu yıl TBMM'de 23 Nisan etkinliklerinin çok görkemli olacağını da ifade etti.

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay ise bugün Türk satrancı açısından da tarihi bir gün yaşadıklarını belirterek, "Uzun yıllardır hayal ettiğimiz, bu çatı altında bir kupa turnuvamız vardı ve bugün ne mutlu bizlere ki TBMM Satranç Kupası'nın açılışını yapıyoruz. Çok kıymetli 12 sporcumuz beş gün boyunca yarışacaklar." diye konuştu.

Konuşmaların ardından turnuvanın ilk oturumu başladı.