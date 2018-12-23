Meclis'te trafik cezalarının artırılmaması görüşülecek
4 saat önce
Meclis, 2019 yılında trafik cezalarının artırılmamasını, 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden yasak olmasına rağmen geçiş yapanlara kesilen para cezalarının uygulanmamasını öngören teklif için yoğun mesai yapacak.
Meclis, 2019 yılında trafik cezalarının artırılmamasını, 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden yasak olmasına rağmen geçiş yapanlara kesilen para cezalarının uygulanmamasını öngören teklif için yoğun mesai yapacak.
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 02:08
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