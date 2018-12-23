Son Dakika Haberleri: Meclis'te trafik cezalarının artırılmaması görüşülecek

Meclis'te trafik cezalarının artırılmaması görüşülecek

4 saat önce

Meclis, 2019 yılında trafik cezalarının artırılmamasını, 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden yasak olmasına rağmen geçiş yapanlara kesilen para cezalarının uygulanmamasını öngören teklif için yoğun mesai yapacak.

Meclis'te trafik cezalarının artırılmaması görüşülecek, System.String[]
Meclis, 2019 yılında trafik cezalarının artırılmamasını, 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden yasak olmasına rağmen geçiş yapanlara kesilen para cezalarının uygulanmamasını öngören teklif için yoğun mesai yapacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 02:08 

Fatih Sultan Mehmet, Ekonomi
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