Son Dakika Haberleri: Meclis'te 'turizm' mesaisi
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Meclis'te 'turizm' mesaisi

29 dakika önce

Meclis Genel Kurulunda, Türkiye'nin turizm fırsatlarının dünyada tanıtılması, turizm yatırımlarının ülke ekonomisindeki payının ve hizmet kalitesinin arttırılması amacıyla Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kurulmasına ilişkin kanun teklifi görüşülecek.

Meclis'te 'turizm' mesaisi, System.String[]
Meclis Genel Kurulunda, Türkiye'nin turizm fırsatlarının dünyada tanıtılması, turizm yatırımlarının ülke ekonomisindeki payının ve hizmet kalitesinin arttırılması amacıyla Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kurulmasına ilişkin kanun teklifi görüşülecek.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 11:17 
Türkiye, Ekonomi
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