Meclis'te 'turizm' mesaisi
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Meclis Genel Kurulunda, Türkiye'nin turizm fırsatlarının dünyada tanıtılması, turizm yatırımlarının ülke ekonomisindeki payının ve hizmet kalitesinin arttırılması amacıyla Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kurulmasına ilişkin kanun teklifi görüşülecek.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 11:17
Meclis Genel Kurulunda, Türkiye
'nin turizm fırsatlarının dünyada tanıtılması, turizm yatırımlarının ülke ekonomisindeki payının ve hizmet kalitesinin arttırılması amacıyla Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kurulmasına ilişkin kanun teklifi görüşülecek.
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