Meclis'te ulaştırma alanında depreme karşı alınan önlem ve hazırlıklar ele alındı - Son Dakika

Meclis'te ulaştırma alanında depreme karşı alınan önlem ve hazırlıklar ele alındı

11.12.2020 18:19
Meclis'te ulaştırma alanında depreme karşı alınan önlem ve hazırlıklar ele alındı, System.String[]

Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da şiddetli deprem ihtimali dikkate alınarak FSM ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün de arasında bulunduğu köprü, viyadük ve tünellerde depreme karşı güçlendirme çalışması yapıldığını bildirdi.

Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da şiddetli deprem ihtimali dikkate alınarak FSM ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün de arasında bulunduğu köprü, viyadük ve tünellerde depreme karşı güçlendirme çalışması yapıldığını bildirdi.

Meclis Depremlere Karşı Alınabilecek Önlemleri Araştırma Komisyonu, AK Parti Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu başkanlığında toplandı.

Komisyonda Karayolları Genel Müdürlüğü, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü, TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü ile Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünce sunum yapıldı.

Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, büyük bir deprem durumunda yol, köprü, tünel ve viyadüklerin ulaşım hizmeti vermesinin hayati öneme sahip olduğunu söyledi.

Bu yapıların deprem etkisi altındaki performanslarının belirlenmesinin önemini dile getiren Uraloğlu, sismik onarım gerektiren köprülerin güçlendirilmesini stratejik hedef olarak belirlediklerini ifade etti.

Uraloğlu, İstanbul'da şiddetli deprem ihtimali dikkate alınarak FSM ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün de arasında bulunduğu köprü, viyadük ve tünellerde depreme karşı güçlendirme çalışması yapıldığını bildirdi.

"Yeterli sayıda bakım birimimiz var"

TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, 24 bin menfez üzerinde işletme yapan TCDD'nin, demiryolu hatlarının bakımıyla ilgili yeterli sayıda bakım birimi bulunduğunu belirtti.

Menfezlerin denetiminin, değişen yağış rejimleri de dikkate alınarak titizlikle yapıldığını söyleyen Uygun, yeni yapılan, projelendirilen demir yolu hatlarının zemin etütlerine de depremsellik açısından azami dikkat edildiğini vurguladı.

Avrasya Tüneli ve Marmaray'da sürekli bilgi aktaran deprem sensörleri bulunduğunu paylaşan Uygun, anormal bir durum oluştuğunda müdahale edildiğini kaydetti.

Ankara-İstanbul YHT hattı güzergahında zorlu zemin koşullarında çalışıldığına değinen Uygun,"Ankara-İstanbul YHT hattını 2021'in ortasında bitireceğiz gibi görünüyor." dedi.

"İzmir Adnan Menderes Havalimanı PAT sahasında radarlı araştırma"

DHMİ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Ümit Ekinci, kurum bünyesindeki tüm havalimanlarının güncel acil durum planı bulunduğunu dile getirdi.

DHMİ işletiminde bulunan tüm havalimanlarında binaların deprem tahkiklerinin yapıldığını, güçlendirme ihtiyacı bulunan binaların güçlendirildiğini, riskli görülen binaların ise önlem amaçlı yıkıldığını anlatan Ekinci, yeni yapılan tüm binaların mevcut deprem yönetmeliğine uygun yapıldığını ifade etti.

Ekinci, DHMİ Afet ve Acil Durum Yönetim Sistemi yazılımının 2021'de tamamlanarak kullanılmaya başlanmasıyla söz konusu iş ve işlemlerin daha hızlı, bilimsel ve fonksiyonel yapılabileceğini kaydetti.

Deprem veya afet konuşulunca genelde binaların akla geldiğini ancak pist, apron ve taksiyolunda da (PAT sahası) zaman zaman sıkıntılarla karşılaşabildiklerini söyleyen Ekinci, uygun değerde yapılmayan PAT sahalarında sıkıntılar yaşanabildiğini, zemin problemleri nedeniyle de zaman zaman sıkıntı oluşabildiğini aktardı.

Bu kapsamda bugüne kadar yaşanan depremlerde, çok önemli bir probleme rastlamadıklarını belirten Ekinci, Van Depremi'nden sonra piste bağlı taksiyolunda zaten mevcut bulunan kılcal çatlakların daha fazla büyüdüğünü tespit ettiklerini, depremin ardından gerekli önlemleri alarak onarım yaptıklarını dile getirdi.

İzmir depremi sonrasında PAT sahasını kontrol ettiklerini, yüzeysel hiçbir bozulmaya rastlamadıklarını bildiren Ekinci, "Bununla da yetinmedik. İzmir Adnan Menderes Havalimanı Müdürlüğümüze yetki verdik. Şu anda bir radar teknolojisiyle, bütün PAT sahalarımızı, acaba görünmeyen, beton tabakasının altında herhangi bir hareket var mı, yok mu bunu araştırmaya başladık. Şu ana kadar olumsuz bir durum yok." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, İstanbul, Deprem, CEO, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika Meclis'te ulaştırma alanında depreme karşı alınan önlem ve hazırlıklar ele alındı - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika! İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlama uyarısı: Vatandaşlarımız saat 21.00'den önce evlerinde olacak şekilde hareket etmeli Akhisar çevre yolu yarın törenle açılacak Son iki yılda sadece 15 galibiyet alabilen Türk takımları Avrupa kupalarına direkt katılamayacak Aldatıldığını düşünen koca, karısına ve teyzesinin oğluna kurşun yağdırdı Dünyada bir gün bile geçiremedi, cenazesi de ölümü kadar yürek burktu Kız çocuğunu küpeleri için kaçırmaya çalışan 2 şüpheli, linç edilmekten zor kurtarıldı Zihinsel engelli kız çocuğuna markette cinsel istismar! Sapığın görüntüleri sosyal medyada infial yarattı Hakan Ural, gündüz kuşağındaki programları eleştiren Defne Samyeli'ye demediğini bırakmadı
Hakan Taşıyan için organ bulundu! Kız kardeşinden böbrek, oğlundan karaciğer nakledilecek Hakan Taşıyan için organ bulundu! Kız kardeşinden böbrek, oğlundan karaciğer nakledilecek         
18:12
Son Dakika: Balıkesir'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi Son Dakika: Balıkesir'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi         
17:46
Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısını yaptıran 4 gönüllüde yüz felci görüldü Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısını yaptıran 4 gönüllüde yüz felci görüldü         
17:12
Avukat kılığına giren şahıs, adliyede bir aileyi dolandırmak isterken yakalandı Avukat kılığına giren şahıs, adliyede bir aileyi dolandırmak isterken yakalandı         
16:59
100 yıl sonra tarih tekerrür etti! Karabağ'da Çanakkale'yi hatırlatan olay 100 yıl sonra tarih tekerrür etti! Karabağ'da Çanakkale'yi hatırlatan olay         
16:50
Galatasaray, Alanyasporlu Salih Uçan ile anlaşma sağladı Galatasaray, Alanyasporlu Salih Uçan ile anlaşma sağladı         
16:11
Koronavirüse karşı dev iş birliği: İngiltere'nin AstraZeneca ve Rusya'nın Sputnik V aşıları birleştiriliyor Koronavirüse karşı dev iş birliği: İngiltere'nin AstraZeneca ve Rusya'nın Sputnik V aşıları birleştiriliyor         
16:07
Son seçim anketinde Demirtaş sürprizi! Parti kurarsa yüzde 7'nin üzerinde oy alıyor Son seçim anketinde Demirtaş sürprizi! Parti kurarsa yüzde 7'nin üzerinde oy alıyor         
14:17
Son Dakika: Yaptırım uygulanacak mı? AB Zirvesi sonrası Merkel ve Macron'dan Türkiye açıklaması Son Dakika: Yaptırım uygulanacak mı? AB Zirvesi sonrası Merkel ve Macron'dan Türkiye açıklaması         
13:34
Avustralya'da uygulanan korona aşısında korkutan sonuç: Deneklerde HIV antikoru tespit edildi Avustralya'da uygulanan korona aşısında korkutan sonuç: Deneklerde HIV antikoru tespit edildi         
12:58
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "14 günlük kısıtlama gelir mi?" sorusuna yanıt: Şu an için öyle bir şey yok         
12:08
Pazarlık masasında yer alacak engelli kadın işçiden asgari ücretlilere mesaj: Bana güvenin Pazarlık masasında yer alacak engelli kadın işçiden asgari ücretlilere mesaj: Bana güvenin         
11:50
Aldatıldığını cinsel içerikli mesajları görünce öğrenip katil olan kocanın ifadesi ortaya çıktı: Eşim beni 'gereksiz' diye kaydetmiş Aldatıldığını cinsel içerikli mesajları görünce öğrenip katil olan kocanın ifadesi ortaya çıktı: Eşim beni 'gereksiz' diye kaydetmiş         
11:50
İzmirli girişimci teması azaltmak için geliştirdiği 'korona kancası'nı 7 ülkeye ihraç etti İzmirli girişimci teması azaltmak için geliştirdiği 'korona kancası'nı 7 ülkeye ihraç etti         
11:43
29 yıldır geçimini 1,5 metrekarelik dükkandan sağlıyor 29 yıldır geçimini 1,5 metrekarelik dükkandan sağlıyor         
08:47
Yasak olmasına karşın yapılan düğüne polis baskını! Gözyaşlarına boğulan gelini arkadaşları teselli etti Yasak olmasına karşın yapılan düğüne polis baskını! Gözyaşlarına boğulan gelini arkadaşları teselli etti         
08:06
Koronavirüsten ölen babası için mevlit okutup yemek verdi, kaymakamlık inceleme başlattı Koronavirüsten ölen babası için mevlit okutup yemek verdi, kaymakamlık inceleme başlattı         
18:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2020 18:39:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Meclis'te ulaştırma alanında depreme karşı alınan önlem ve hazırlıklar ele alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei