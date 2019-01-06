Meclis'te yaşlılık aylığı mesaisi
1 saat önce
Meclis, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi kurulması, yaşlılık aylıkları için 1000 liranın alt sınır belirlenmesi ve yapılandırma süresinin bu ayın sonuna kadar uzatılması gibi önemli düzenlemeleri içeren teklif için mesai yapacak.
Meclis, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi kurulması, yaşlılık aylıkları için 1000 liranın alt sınır belirlenmesi ve yapılandırma süresinin bu ayın sonuna kadar uzatılması gibi önemli düzenlemeleri içeren teklif için mesai yapacak.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 11:20
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