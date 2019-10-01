Son Dakika Haberleri: Meclis'te yeni yasama yılının Resepsiyonuna katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yüzde 50+1 için teklif...
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Meclis'te yeni yasama yılının Resepsiyonuna katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yüzde 50+1 için teklif...

38 dakika önce

Meclis'te yeni yasama yılının Resepsiyonuna katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yüzde 50+1 için teklif getirilmesi muhalefetin işidir.

Meclis'te yeni yasama yılının Resepsiyonuna katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan,

Meclis'te yeni yasama yılının Resepsiyonuna katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yüzde 50+1 için teklif getirilmesi muhalefetin işidir. Revize etmemiz ciddiyetle bağdaşmaz" dedi. - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 07:59 Kaynak: İHA
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