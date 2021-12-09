Meclis'te yine yumruklar havada uçuştu, Bakan Soylu'yu vekiller zor tuttu - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'nın bütçelerinin görüşüldüğü TBMM'de İçişleri Bakanlığı bütçe görüşmelerinin görüşüldüğü sırada yine kavga çıktı.

ÖZEL'İN SÖZLERİ FİTİLİ ATEŞLEDİ

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İçişleri Bakanlığı'nın 2022 bütçesinin görüşülmesi esnasında Bakan Soylu'ya yönelik, "Şizoid bir sanrıya kapılmış klinik bir vaka var karşımızda. Kahraman Mehmetçik'i ayakta alkışlar mısın' deyip kendi ayakta alkışlanıyormuş çakallığını yapana alet olmayın" ifadelerini kullanması yeni kavganın fitilini ateşledi.

YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Bu sözlerin ardından Bakan Soylu da locadan çıkarak Özgür Özel'in üzerine yürüdü. O sırada kürsüye yaklaşan AK Partili Alpay Özalan, Özel'in hamle yaptı. Etrafı sarılan Özalan, o esnada CHP'li bir isme yumruk attı. Daha sonra Özel'in korumaya çalışan CHP'li vekillerle AK Partili vekiller arasında yumruklaşmalarda yaşandı.

SABAH DA KAVGA ÇIKMIŞTI

Sabah saatlerindeki oturumda ise CHP'li Erkan Aydın, kürsüde fotoğrafını göstererek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik " Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına bindin" dedi.

BAKAN SOYLU "SAHTEKAR" DİYEREK TEPKİ GÖSTERDİ

Aydın'ın sözlerinin ardından Bakan Soylu'nun "Sahtekar" demesi üzerine gerginlik arttı. Bunun üzerine Erkan Aydın "Aynen iade ediyorum" karşılığını verdi.

TARTIŞMA YUMRUKLU KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Daha sonra CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve Süleyman Soylu arasında sözlü sataşma yaşandı. Tansiyon yükselten tartışma yumruklu kavgaya dönüştü.