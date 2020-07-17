Meclis'teki 4 partiden Ermenistan'a ortak kınama: İşgal ettiğin Azerbaycan topraklarından çekil - Son Dakika

Meclis'teki 4 partiden Ermenistan'a ortak kınama: İşgal ettiğin Azerbaycan topraklarından çekil

TBMM'deki 4 parti ortak bildiri yayınlayarak Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarını kınadı. Bildiride, "Ermenistan hatalı bir yoldadır. Ermenistan BM Güvenlik Konseyi ve AGİT kararlarına uymalı ve işgal ettiği Azerbaycan topraklarından çekilmelidir" ifadelerine yer verildi.

Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki gerilim devam ederken Türkiye'den Azerbaycan'a destek mesajları yağmaya devam ediyor. Bir destek de TBMM'den geldi. AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti TBMM grupları ortak bildiri yayınlayarak Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını kınadı. "Ermenistan hatalı bir yoldadır" denilen açıklamada, "Ermenistan BM Güvenlik Konseyi ve AGİT kararlarına uymalı ve işgal ettiği Azerbaycan topraklarından çekilmelidir" ifadeleri kullanıldı.

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Dört partinin ortak açıklaması şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak Ermenistan silahlı kuvvetlerinin 12 Temmuz'dan başlayarak Azerbaycan'ın Tovuz bölgesine gerçekleştirdiği saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Ermenistan hatalı bir yoldadır. Azerbaycan toprağı Yukarı Karabağ ve çevresindeki bölgeleri yıllardan beri işgal altında tutan Ermenistan'ın bilinen saldırgan tutumuna yeni bir örnek teşkil eden bu saldırılar, Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve istikrarın önündeki en büyük engeldir.

Ermenistan'ın, hak ve hukuku hiçe sayan bu davranışı karşısında uluslararası toplumu gereken tepkiyi göstermeye davet ediyoruz.

Yukarı Karabağ ihtilafının, Azerbaycan'ın uluslararası tanınmış sınırları ve toprak bütünlüğü çerçevesinde barışçı yollarla çözülmesine olan desteğimizi tekrarlıyoruz. Ermenistan BM Güvenlik Konseyi ve AGİT kararlarına uymalı ve işgal ettiği Azerbaycan topraklarından çekilmelidir.

"TÜRKİYE, AZERBAYCAN'IN YANINDA YER ALMAYA DEVAM EDECEKTİR"

İki devlet, tek millet anlayışıyla her daim huzur ve istikrarın savunucusu olan Türkiye, bundan sonra da tüm imkânlarıyla, toprak bütünlüğünü yeniden tesis etme çabalarında Azerbaycan'ın yanında yer almaya devam edecektir. Bu vesile ile Azerbaycanlı şehitlerimiz için dost ve kardeş Azerbaycan halkına ve Hükûmetine taziyelerimizi iletiyor, yaralıların bir an önce iyileşmesini diliyoruz."

Birleşmiş Milletler, Ermenistan, Azerbaycan, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 07:28 

Son Dakika Politika Meclis'teki 4 partiden Ermenistan'a ortak kınama: İşgal ettiğin Azerbaycan topraklarından çekil - Son Dakika

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