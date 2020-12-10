Meclis'teki "Doğu Akdeniz" sempozyumunun sonuç bildirgesinde "Deniz Yetki Alanları Kanunu çıkarılması" çağrısı - Son Dakika

Meclis'teki "Doğu Akdeniz" sempozyumunun sonuç bildirgesinde "Deniz Yetki Alanları Kanunu çıkarılması" çağrısı

10.12.2020 18:27
Meclis'teki

Meclis'te düzenlenen "Doğu Akdeniz" sempozyumunun sonuç bildirgesinde, Türkiye'nin deniz yetki alanlarındaki kaynakların araştırılması, işletilmesi ve korunmasına ilişkin gerçekleştirdiği faaliyetlerine hukuki zemin oluşturulması bakımından bir Deniz Yetki Alanları Kanunu'na acil ihtiyaç...

Meclis'te düzenlenen "Doğu Akdeniz" sempozyumunun sonuç bildirgesinde, Türkiye'nin deniz yetki alanlarındaki kaynakların araştırılması, işletilmesi ve korunmasına ilişkin gerçekleştirdiği faaliyetlerine hukuki zemin oluşturulması bakımından bir Deniz Yetki Alanları Kanunu'na acil ihtiyaç olduğu belirtildi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un himayesinde Ankara Üniversitesi tarafından Meclis'te düzenlenen "Doğu Akdeniz Sorunlarına Hukuki ve Siyasi Yaklaşım ve TBMM'nin Çözümdeki Muhtemel Rolü" başlıklı sempozyumun sonuç bildirgesi yayımlandı.

Ünlü Türk denizcisi ve devlet adamı Barbaros Hayrettin Paşa'nın "Denizlere hakim olan cihana hakim olur." sözünün halen değerini koruduğu hatırlatılan bildirgede, Türkiye'nin denizci devlet anlayışıyla 2011'de oluşturduğu politikayla Doğu Akdeniz merkezli bilimsel, teknolojik, askeri, siyasi ve hukuki seferberlik başlattığı belirtildi.

Türkiye'nin deniz alanları konusunda başlattığı seferberliğin yansımasının, "Mavi Vatan" doktrini olduğuna dikkat çekilen bildirgede, bu minvalde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yayınladığı bir mesajında "Mavi Vatanı savunmanın ne kadar önemli olduğunun bilinciyle denizlerimizdeki hak ve menfaatlerimizi korumaya güçlü bir irade ve sarsılmaz bir inançla devam etmekteyiz." diyerek bu doktrine açıkça vurgu yaptığı hatırlatıldı.

Türkiye'nin, uluslararası hukuk müsaade ettiği ölçüde devlet olarak üzerinde egemen yetkiler kullanabileceği tüm dünya denizlerinin, Mavi Vatan'ı oluşturduğu belirtilen bildirgede, bu deniz alanları içinde başta Doğu Akdeniz olmak üzere Türkiye'nin kıyısı bulunduğu denizlerin yer aldığı ifade edildi.

Türkiye'nin tüm bu deniz alanlarındaki egemen yetkisinin kapsamı üzerinde faaliyet yürütülen deniz alanının, mahiyetine bağlı olarak değişkenlik gösterdiği dile getirilen bildirgede "Mavi Vatan, kara ülkesinde olduğu gibi tekli bir coğrafi yapı içinde şekillenmediğinden kullanılabilecek yetkinin kapsamı da deniz alanı türüne bağlıdır hatta Türk bayraklı gemiler dahi dünyanın neresinde bulunursa bulunsunlar üzerlerinde egemen yetki kullanımının müsaade olunduğu araçlar olarak Mavi Vatan kapsamındadır." denildi.

"Türk deniz mevzuatı denizci politikayı desteklemekte yetersiz"

Dünya'da hangi isimle anılırsa anılsın denizlerin birbirine bağlantısı dolayısıyla tek bir denize vücut verdiği anlayışıyla deniz hukukunun da tek ve yeknesak olması gerektiğine işaret edilen bildirgede, deniz hukuku alanında 168 ülkenin taraf olmasıyla dünyada kabul gören bir kaynağın, 1982 tarihli Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi olmasına rağmen Türkiye'nin haklı gerekçelerle bu sözleşmeye taraf olmaktan kaçındığı vurgulandı. Bu yüzden Türkiye'nin deniz egemenlik alanları üzerinde ve ötesindeki deniz yetki alanlarındaki ekonomik yetkilerinin belirlenmesi ile bu yetkilerini dayanak altına alan hukukunun oluşturulmasının zaruret arz ettiği ifade edilen bildirgede, günümüze kadar 1982 tarihli Karasuları Kanunu dışında Türkiye'nin deniz alanları üzerindeki yetkisini ilgilendiren bir düzenleme çıkartılamadığı, Türk deniz mevzuatının, 2011'den bugüne geliştirilen denizci politikayı desteklemekte yetersiz kaldığı belirtildi. Bu yetersizliğin, Türkiye'nin Ege Denizi'nde ve en önemlisi Doğu Akdeniz'de yürüttüğü siyasi, askeri ve teknik operasyonların uluslararası açıdan sorgulanmasına zemin hazırladığına işaret edilen bildirgede, şunlar kaydedildi:

"Türkiye'nin denizlerde egemen yetkilere sahip olması, bu yetkileri hukuka uygun bir şekilde kullanabilmesi, meseleye ilişkin yeterli ve güçlü hukuki enstrümanlarla mümkündür. Deniz yetki alanları ile bu alanlarda kullanılacak egemen yetkileri açıkça tanımlayan ve bu yetkilerin kullanılmasına ilişkin esasları düzenleyen müstakil bir kanun, bu enstrümanların başında yer almaktadır. Bu amaçla Türkiye'nin deniz yetki alanlarındaki kaynakların araştırılması, işletilmesi ve korunmasına ilişkin gerçekleştirdiği faaliyetlerine hukuki zemin oluşturulması bakımından bir Deniz Yetki Alanları Kanunu'na acil ihtiyaç vardır. Bu ihtiyacın da yasama erkini uhdesinde taşıyan Gazi Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından giderileceği şüphesizdir."

Doğu Akdeniz, 112 Acil, Türkiye, Türk, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika Meclis'teki 'Doğu Akdeniz' sempozyumunun sonuç bildirgesinde 'Deniz Yetki Alanları Kanunu çıkarılması' çağrısı - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika! Terör örgütü PKK, Barış Pınarı bölgesinde kontrol noktasına saldırdı: 2 asker şehit oldu, 8 asker yaralandı Genç kadın, 257 gün önce yakalandığı koronavirüsün belirtilerini halen yaşamaya devam ediyor Mesut Özil'den F.Bahçelileri heyecanlandıran paylaşım! Videodaki detay dikkat çekti Ukrayna'da 16 yaşındaki genç kız, 68 yaşındaki Türk iş insanını öldürüp parçaladı Çin'de koronavirüse karşı kabin memurlarına "yetişkin hasta bezi" tavsiye edildi Buket Aydın, sevgilisi Emir Sarıgül'ü Nuri Ensari ile aldattığı iddiasına ateş püskürdü Soğukkanlılıkla silahlarını çekip birbirlerine ateş ettiler: 2 ölü, 2 yaralı Taslak metnin güncellenmiş hali ortaya çıktı: AB, Türkiye'ye yaptırımları mart ayına öteleyecek
Cuma namazı sonrası Türkiye'de bütün camilerde yağmur duası edilecek Cuma namazı sonrası Türkiye'de bütün camilerde yağmur duası edilecek         
18:09
Arsenal ve Milan Sao Paolo'nun genç golcüsü Brenner'i transfer etmeyi düşünüyor Arsenal ve Milan Sao Paolo'nun genç golcüsü Brenner'i transfer etmeyi düşünüyor         
17:46
Ermenistan'da Paşinyan'ın istifasını isteyen protestocular hükümet binasına girmeye çalıştı Ermenistan'da Paşinyan'ın istifasını isteyen protestocular hükümet binasına girmeye çalıştı         
17:27
Erdoğan, Dağlık Karabağ'ı devlet olarak tanımak isteyen Fransa'ya tepki gösterdi! Aliyev kendini gülmekten alamadı Erdoğan, Dağlık Karabağ'ı devlet olarak tanımak isteyen Fransa'ya tepki gösterdi! Aliyev kendini gülmekten alamadı         
17:16
Macron'dan liderlere bir küstah çağrı daha: Türkiye'ye karşı AB ülkelerinin egemenliğini savunmalıyız Macron'dan liderlere bir küstah çağrı daha: Türkiye'ye karşı AB ülkelerinin egemenliğini savunmalıyız         
17:02
Salgının başından bu yana böylesi hiç yaşanmadı! ABD'de bir günde 3 bin 124 kişi hayatını kaybetti Salgının başından bu yana böylesi hiç yaşanmadı! ABD'de bir günde 3 bin 124 kişi hayatını kaybetti         
15:50
Bakü'deki zafer kutlamalarına damga vuran an! Sunucunun Türk SİHA anonsu Azerileri coşturdu Bakü'deki zafer kutlamalarına damga vuran an! Sunucunun Türk SİHA anonsu Azerileri coşturdu         
15:10
Merkez Bankası rezervleri 86 milyar 650 milyon dolara yükseldi Merkez Bankası rezervleri 86 milyar 650 milyon dolara yükseldi         
14:47
4 ay sonra göreve dönen Muhittin Böcek'in ilk hamlesi CHP'yi karıştırdı 4 ay sonra göreve dönen Muhittin Böcek'in ilk hamlesi CHP'yi karıştırdı         
14:28
'Akraba ziyaretleri' Samsun'u zirveye taşıdı: Hastane doluluk oranında ilk sırada 'Akraba ziyaretleri' Samsun'u zirveye taşıdı: Hastane doluluk oranında ilk sırada         
14:22
Yakın arkadaşının ölümüyle yıkılan Acun Ilıcalı'dan duygusal paylaşım Yakın arkadaşının ölümüyle yıkılan Acun Ilıcalı'dan duygusal paylaşım         
14:16
Koronavirüsü atlatıp intihara kalkıştı, giriş kapısının üzerindeki tahta hayatta tuttu Koronavirüsü atlatıp intihara kalkıştı, giriş kapısının üzerindeki tahta hayatta tuttu         
14:04
Alman ve Yunan vekillerden Merkel'e Türkiye çağrısı: Denizaltı satışını derhal askıya alın Alman ve Yunan vekillerden Merkel'e Türkiye çağrısı: Denizaltı satışını derhal askıya alın         
13:30
Alman basını yazdı: Volkswagen Transporterları Kocaeli'de üretecek Alman basını yazdı: Volkswagen Transporterları Kocaeli'de üretecek         
13:30
Türkiye'nin batısında kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı! Evlerin çatıları bile uçabilir Türkiye'nin batısında kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı! Evlerin çatıları bile uçabilir         
13:07
Acun'un meşhur ettiği isimlerden Bahar Candan, göğsünün göründüğü videoyu paylaştı Acun'un meşhur ettiği isimlerden Bahar Candan, göğsünün göründüğü videoyu paylaştı         
11:45
Yeniden çekilmeye başlanan Sihirli Annem setinden ilk fotoğraflar geldi Yeniden çekilmeye başlanan Sihirli Annem setinden ilk fotoğraflar geldi         
11:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2020 18:31:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Meclis'teki "Doğu Akdeniz" sempozyumunun sonuç bildirgesinde "Deniz Yetki Alanları Kanunu çıkarılması" çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei