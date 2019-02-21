Meclis teknoloji bağımlılığını araştıracak

TBMM Genel Kurulunda, bilişim teknolojileri bağımlılığının birey üzerindeki etkilerinin incelenmesi için araştırması komisyonu kurulmasına kabul edildi

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Erdoğan İmzayı Attı! Kastamonu'da 300 Milyon Liralık Yatırımla 5 Bin Kişi İstihdam Edilecek