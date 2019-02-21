Son Dakika Haberleri: Meclis teknoloji bağımlılığını araştıracak

Meclis teknoloji bağımlılığını araştıracak

51 dakika önce

TBMM Genel Kurulunda, bilişim teknolojileri bağımlılığının birey üzerindeki etkilerinin incelenmesi için araştırması komisyonu kurulmasına kabul edildi.

Meclis teknoloji bağımlılığını araştıracak, System.String[]
TBMM Genel Kurulunda, bilişim teknolojileri bağımlılığının birey üzerindeki etkilerinin incelenmesi için araştırması komisyonu kurulmasına kabul edildi
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 04:10 

Ekonomi
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