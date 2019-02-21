Meclis teknoloji bağımlılığını araştıracak
51 dakika önce
TBMM Genel Kurulunda, bilişim teknolojileri bağımlılığının birey üzerindeki etkilerinin incelenmesi için araştırması komisyonu kurulmasına kabul edildi.
TBMM Genel Kurulunda, bilişim teknolojileri bağımlılığının birey üzerindeki etkilerinin incelenmesi için araştırması komisyonu kurulmasına kabul edildi
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 04:10
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