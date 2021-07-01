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Meclis Toplantısı Bugün - Son Dakika

Meclis Toplantısı Bugün

01.07.2021 11:09
Meclis Toplantısı Bugün, System.String[]

Çanakkale Belediyesi Temmuz ayı Belediye Meclis Toplantısı, 1 Temmuz 2021 Perşembe günü (bugün) saat 17. 00'da Altın Yıllar Yaşam Merkezi'nde gerçekleşecek.

Çanakkale Belediyesi Temmuz ayı Belediye Meclis Toplantısı, 1 Temmuz 2021 Perşembe günü (bugün) saat 17. 00'da Altın Yıllar Yaşam Merkezi'nde gerçekleşecek.

Meclis Toplantısını, Belediyemizin sosyal medya hesaplarından (YouTube, Facebook ve Twitter),

Boğaz Tv Ekranlarından (karasal yayın) ve Boğaz Medya sosyal medya hesaplarından,

ayrıca Çanakkale Tv'nin www. canakkaletv. com. tr internet adresi ile Çanakkale Tv Facebook ve YouTube sayfalarından canlı olarak izleyebilirsiniz.

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01. 07. 2021 10: 24

Meclis Toplantısı Bugün

Çanakkale, 1 Temmuz, Facebook, Altın, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Meclis Toplantısı Bugün - Son Dakika


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