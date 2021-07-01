Meclis Toplantısı Bugün - Son Dakika

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Kazanacağı para akıllara zarar! Podolski, Sergen Yalçın gibi yetenek yarışmasında jüri oldu

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Elmalı davasında sanık çiftin suçladığı babaanne açıklama yaptı: Bu çocukların bir geleceği var, gündemde olmak istemiyoruz