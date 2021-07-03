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Meclis toplantısı mahallelerde devam ediyor - Son Dakika

Meclis toplantısı mahallelerde devam ediyor

03.07.2021 15:17
Meclis toplantısı mahallelerde devam ediyor, System.String[]

Babadağ Belediyesi 'Temmuz Ayı Meclis Toplantısı'nı' Kelleci Mahallesinde gerçekleştirildi.

Babadağ Belediyesi 'Temmuz Ayı Meclis Toplantısı'nı' Kelleci Mahallesinde gerçekleştirildi. Aylık gündemin değerlendirildiği toplantının ardından halk günü gerçekleştirildi.

Denizli'de halk ile içiçe meclis toplantıları geleneğinin öncüsü olan Babadağ Belediyesinde gelenek devam ediyor. Pandemi şartlarının hafiflemesi ile öncü olduğu geleneği sürdüren Babadağ Belediyesi Temmuz Ayı Meclis toplantısını Kelleci Mahallesinde gerçekleştirdi. Vatandaşların gündemi yakından takip etmesini ve alınan kararları doğrudan görmesini sağlayan çalışma kapsamında ilçe meclisinin gündeminde olan maddeler oylanarak kabul edildi. Belediye Başkanı Ali Atlı öncülüğünde toplanan İlçe Meclis toplantısına meclis üyeleri, belediye personelleri ve çok sayıda Babadağlı vatandaş katıldı. Yapılan meclis toplantısının ardından aynı noktada halk günü etkinliği de gerçekleştiren Ali Atlı ve ekibi vatandaşların sorunlarını dinledi. Çözümleri adına atılacak adımları anlattı. Toplantının ardından açıklama yapan Başkan Ali Atlı, "Temmuz Ayı Belediye Meclis toplantımızı Kelleci mahallemizde gerçekleştirdik. Alınan kararların Babadağımız için hayırlı uğurlu olmasını dilerim. Daha sonra halk günü toplantımızı yaparak vatandaşlarımızın istek ve taleplerine yönelik çözüm önerilerimizi konuştuk. Her şey Babadağ için" dedi. - DENİZLİ

Meclis toplantısı mahallelerde devam ediyor
Meclis toplantısı mahallelerde devam ediyor
Meclis toplantısı mahallelerde devam ediyor
Meclis toplantısı mahallelerde devam ediyor

Ali Atlı, Pandemi, Denizli, Babadağ, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Meclis toplantısı mahallelerde devam ediyor - Son Dakika


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