Meclis Toplantısının 2. Birleşimi Gerçekleşti
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Mart Ayı Olağan Toplantısı'nın 2. birleşimi, 12 Mart Salı günü Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş'ın başkanlığında HBB Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.
BAŞKAN SAVAŞ'TAN TEŞEKKÜR PLAKETİ
Toplam 11 maddenin görüşülerek karara bağlandığı HBB Meclisi Mart Ayı Olağan Toplantısı'nın 2. Birleşiminde Başkan Savaş, yerel seçimlerden önce gerçekleşen son meclise katılan ilçe belediye başkanlarına ve meclis üyelerine teşekkür plaketi takdim etti.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 04:33 Kaynak: Bültenler
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