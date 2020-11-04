Meclis üyeleri huzur haklarını İzmirli depremzedelere bağışladı - Son Dakika

Meclis üyeleri huzur haklarını İzmirli depremzedelere bağışladı

04.11.2020 13:56
Meclis üyeleri huzur haklarını İzmirli depremzedelere bağışladı, System.String[]

Başiskele Belediyesi meclis toplantısında meclis üyeleri, huzur haklarını İzmir depremzedelere bağışlama kararı aldı.

Başiskele Belediyesi meclis toplantısında meclis üyeleri, huzur haklarını İzmir depremzedelere bağışlama kararı aldı.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü başkanlığında Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleşen toplantıya meclis üyeleri, başkan yardımcıları, birim müdürleri, parti temsilcileri ve belediye personelleri katıldı. Başkan Özlü, açılış konuşmasında İzmir'de yaşanan deprem felaketi dolayısıyla hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi. Depremzede İzmirli vatandaşlara destek vermek ve yaralarını sarmak için hemen harekete geçtiklerini söyleyen Özlü, "Yurdumuzun dört bir yanından gelen arama kurtarma ekiplerimiz şu anda deprem bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin bu özverili çalışmalarını yakından takip ediyoruz. İzmirli hemşehrilerimizin her zaman yanındayız" dedi.

Başiskele Belediyesi'nin yakın zamanda İzmirli depremzedeler için başlattığı kullanılmamış battaniye yardımı kampanyası hakkında da bilgi veren Başkan Özlü, "Başiskeleli hemşehrilerimiz de İzmirli kardeşlerimize yardım için sıraya girdi. 17 Ağustos 1999 depremini en derinden hisseden vatandaşlarımız kullanılmamış battaniyeleri belediyemize getirerek depremzede kardeşlerine destek vermeye başladı. Yardım kampanyamız yoğun ilgi görüyor. Belediye meclisimizden de 200 battaniye destek aldık. Yardımları dolayısıyla herkese çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Depremin ülkemizin bir gerçeği olduğunu vurgulayan Özlü, Başiskele'nin genç bir kent olduğu için yeni yapılaşmaların, depreme dayanıklı yeni binalar yapıldığından risk yüzdesinin düşük olduğunu söyledi. Ancak deprem öncesi yapılan binaların herhangi bir depreme karşı dayanaklıklarının ölçülmesi çalışmalarına hızla başladıklarını söyleyen Başkan Özlü, bu konuda da tüm meclis üyelerinden birlikte hareket noktasında destek talebinde bulundu.

Başkan Özlü'nün açılış konuşması sonrası yoklama ve bir önceki birleşime ait Karar Tutanağı'nın üyelere okunmasının ardından 15 maddelik gündeme geçildi. Daha önce 2020 yılı Şubat ayı huzur haklarını, Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere bağışlayan Başiskele Belediyesi Meclis Üyeleri, bu kez Kasım ayı huzur haklarını AFAD ve Kızılay aracılığıyla İzmirli depremzedelere bağışladı. - KOCAELİ

Meclis üyeleri huzur haklarını İzmirli depremzedelere bağışladı
Meclis üyeleri huzur haklarını İzmirli depremzedelere bağışladı

Başiskele, Deprem, İzmir, Huzur, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Meclis üyeleri huzur haklarını İzmirli depremzedelere bağışladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Eşini, kayınvalidesini ve baldızını öldürüp intihar etmişti! Her şey 3 çocuğunun gözleri önünde olmuş Son Dakika! 81 ile gönderilen yeni koronavirüs genelgesine göre pek çok işletme 22:00'de kapanacak beIN SPORTS'ta Spor İçeriklerinden Sorumlu Grup Başkanı Saad Saleh Al-Hudaifi istifa etti Son Dakika! Biden'ın ekibinden Trump'ın "Oy sayımını durdurun" çağrısıyla ilgili ilk açıklama: Avukatlarımız hazır bekliyor Depremde hayatını kaybeden Göztepe taraftarı Ali Çağın Kaygusuz'un nişanlısından duygu yüklü paylaşım Türkiye'ye temsilci atamayan birçok sosyal medya devine 10 milyon lira ceza kesildi Amerika'da yaşayan Kerimcan Durmaz, seçimin ardından iç savaş çıkacağı iddiası üzerine soluğu markette aldı Enkaz altından çıkarılan Ayda'nın anne ve babası taşınmak için ev arıyormuş
Son Dakika: İstanbul'da esnek mesai dönemi başlıyor! Vali Yerlikaya uygulamanın detaylarını anlattı Son Dakika: İstanbul'da esnek mesai dönemi başlıyor! Vali Yerlikaya uygulamanın detaylarını anlattı         
14:18
Yol kenarında dilenirken görülen eski NBA oyuncusu Delonte West rehabilitasyon ile hızla iyileşiyor Yol kenarında dilenirken görülen eski NBA oyuncusu Delonte West rehabilitasyon ile hızla iyileşiyor         
14:07
Piyasalar ABD Merkez Bankası'nın toplantısına odaklandı Piyasalar ABD Merkez Bankası'nın toplantısına odaklandı         
13:53
Selen Görgüzel Alkan koronavirüse yakalandı Selen Görgüzel Alkan koronavirüse yakalandı         
13:30
Korona tedavisi gören Soylu'nun da yer aldığı kabine toplantısı fotoğrafı kafa karıştırmıştı! Korona tedavisi gören Soylu'nun da yer aldığı kabine toplantısı fotoğrafı kafa karıştırmıştı! "Arşiv" olduğu ortaya çıktı         
13:12
15 dakikalığına üst kattaki komşusuna çıktı, yaklaşık 100 bin lirasını çaldırdı 15 dakikalığına üst kattaki komşusuna çıktı, yaklaşık 100 bin lirasını çaldırdı         
12:27
LPG'li araçlar AVM'lerin kapalı otoparklarına girebilecek LPG'li araçlar AVM'lerin kapalı otoparklarına girebilecek         
11:41
Yeni ayakkabıyı alıp yerine ayağındaki eskileri bıraktı, bir de not yazdı: Ayağım üşüyordu, hakkını helal et Yeni ayakkabıyı alıp yerine ayağındaki eskileri bıraktı, bir de not yazdı: Ayağım üşüyordu, hakkını helal et         
11:04
Jeofizik uzmanı Prof. Dr. Murat Utkucu: Marmara Denizi altında büyük bir deprem riski var Jeofizik uzmanı Prof. Dr. Murat Utkucu: Marmara Denizi altında büyük bir deprem riski var         
10:51
Depremde enkaz altında kalanlar ile 112 görevlileri arasındaki konuşmalar yürek burktu: Dayanamıyoruz, lütfen çabuk gelin Depremde enkaz altında kalanlar ile 112 görevlileri arasındaki konuşmalar yürek burktu: Dayanamıyoruz, lütfen çabuk gelin         
10:39
Son Dakika! Trump: ABD yüksek mahkemesine gideceğiz, sayımın durmasını istiyoruz Son Dakika! Trump: ABD yüksek mahkemesine gideceğiz, sayımın durmasını istiyoruz         
10:29
Çiğ süt destek ödemeleri bugün hesaplarda olacak Çiğ süt destek ödemeleri bugün hesaplarda olacak         
10:11
Arka Sokaklar dizisinin Tekin'i Onur Bay, kendisinden 9 yaş büyük oyuncu Dilara Aksüyek ile aşk yaşıyor Arka Sokaklar dizisinin Tekin'i Onur Bay, kendisinden 9 yaş büyük oyuncu Dilara Aksüyek ile aşk yaşıyor         
08:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'un 5 ilçesindeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'un 5 ilçesindeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak         
08:19
Eşinin karşı çıkmasına rağmen Artvin'de çilek üretimine başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor Eşinin karşı çıkmasına rağmen Artvin'de çilek üretimine başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor         
08:03
ABD, 46. başkanını seçiyor! Seçimi Trump mı, Biden mı kazanacak? ABD, 46. başkanını seçiyor! Seçimi Trump mı, Biden mı kazanacak?         
23:48
Kendisini diş hekimi olarak tanıtan su tesisatçısı, swinger partisine eşi diye eskort getirmiş Kendisini diş hekimi olarak tanıtan su tesisatçısı, swinger partisine eşi diye eskort getirmiş         
21:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2020 14:41:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Meclis üyeleri huzur haklarını İzmirli depremzedelere bağışladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei