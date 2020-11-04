Meclis üyeleri huzur haklarını İzmirli depremzedelere bağışladı - Son Dakika

Başiskele Belediyesi meclis toplantısında meclis üyeleri, huzur haklarını İzmir depremzedelere bağışlama kararı aldı.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü başkanlığında Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleşen toplantıya meclis üyeleri, başkan yardımcıları, birim müdürleri, parti temsilcileri ve belediye personelleri katıldı. Başkan Özlü, açılış konuşmasında İzmir'de yaşanan deprem felaketi dolayısıyla hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi. Depremzede İzmirli vatandaşlara destek vermek ve yaralarını sarmak için hemen harekete geçtiklerini söyleyen Özlü, "Yurdumuzun dört bir yanından gelen arama kurtarma ekiplerimiz şu anda deprem bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin bu özverili çalışmalarını yakından takip ediyoruz. İzmirli hemşehrilerimizin her zaman yanındayız" dedi.

Başiskele Belediyesi'nin yakın zamanda İzmirli depremzedeler için başlattığı kullanılmamış battaniye yardımı kampanyası hakkında da bilgi veren Başkan Özlü, "Başiskeleli hemşehrilerimiz de İzmirli kardeşlerimize yardım için sıraya girdi. 17 Ağustos 1999 depremini en derinden hisseden vatandaşlarımız kullanılmamış battaniyeleri belediyemize getirerek depremzede kardeşlerine destek vermeye başladı. Yardım kampanyamız yoğun ilgi görüyor. Belediye meclisimizden de 200 battaniye destek aldık. Yardımları dolayısıyla herkese çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Depremin ülkemizin bir gerçeği olduğunu vurgulayan Özlü, Başiskele'nin genç bir kent olduğu için yeni yapılaşmaların, depreme dayanıklı yeni binalar yapıldığından risk yüzdesinin düşük olduğunu söyledi. Ancak deprem öncesi yapılan binaların herhangi bir depreme karşı dayanaklıklarının ölçülmesi çalışmalarına hızla başladıklarını söyleyen Başkan Özlü, bu konuda da tüm meclis üyelerinden birlikte hareket noktasında destek talebinde bulundu.

Başkan Özlü'nün açılış konuşması sonrası yoklama ve bir önceki birleşime ait Karar Tutanağı'nın üyelere okunmasının ardından 15 maddelik gündeme geçildi. Daha önce 2020 yılı Şubat ayı huzur haklarını, Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere bağışlayan Başiskele Belediyesi Meclis Üyeleri, bu kez Kasım ayı huzur haklarını AFAD ve Kızılay aracılığıyla İzmirli depremzedelere bağışladı. - KOCAELİ