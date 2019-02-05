Son Dakika Haberleri: Meclis Üyeleri Oturum Ücretini Hortum Mağduru Vatandaşlara Bağışladı

Meclis Üyeleri Oturum Ücretini Hortum Mağduru Vatandaşlara Bağışladı

1 saat önce

Antalya Aksu Belediyesi meclis üyeleri, Şubat Ayı Meclis Toplantısında örnek bir davranışa imza attı.

Meclis Üyeleri Oturum Ücretini Hortum Mağduru Vatandaşlara Bağışladı, System.String[]
Antalya Aksu Belediyesi meclis üyeleri, Şubat Ayı Meclis Toplantısında örnek bir davranışa imza attı. Meclis üyeleri ortak karar alarak oturum ücretini hortumda serası zarar gören bir vatandaşa bağışladı.

Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin başkanlığında gerçekleştirilen meclis toplantısında gündem maddeleri görüşülüp karara bağlanırken, ilçede meydana gelen dolu ve hortum felaketi de ele alındı. Grup sözcülerinin konuşmalarının ardından açıklamalarda bulunana Başkan Halil Şahin, "Aksu'da yaşanan doğal afette bazı vatandaşlarımızın seraları zarar görürken, 3 ev de hasara uğradı. Evleri zarar görenlere Aksu Kaymakamlığı ile birlikte Aksu Belediyesi olarak biz de yardımcı oluyoruz. Seraları zarar gören çiftçilerimize ise devletimiz destek olacağını açıkladı. Yaraları hep beraber saracağız, can kaybı yaşanmamasına şükrediyoruz" dedi.

Başkan Şahin'in ardından söz alan Meclis Üyesi Yusuf Kumbul ise komisyonda bir karar aldıklarını ve bu ay ki oturum parasını hortumda evi zarar gören ve ekonomik açıdan sıkıntı yaşayan Hacıaliler'deki bir vatandaşa vermek istediklerini söyledi. Kumbul'un bu önerisi tüm meclis üyelerinin ortak kararı ile kabul edildi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 02:52 Kaynak: İHA

Aksu Belediyesi, Antalya, Aksu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Belediye Bedava Bez Torba Dağıttı, Vatandaşlar Birbirini Ezdi Sığınma Evlerindeki Kadınlar, Seçimlerde Oy Kullanamayacak

Metrobüste Astronot Kıyafeti Giyen Vatandaş Görenleri Şaşkına Çevirdi Antalya Valisi Münir Karaloğlu'ndan Dikkat Çeken Talimat: 'Trafoya Bilmem Ne Girdi' Mazereti Oluşmasın
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 16:13:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Meclis Üyeleri Oturum Ücretini Hortum Mağduru Vatandaşlara Bağışladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]