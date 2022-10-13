Meclis Üyeleri ve İlçe Belediye Başkanlarından Tunç Soyer'e Destek Ziyareti. - Son Dakika
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Meclis Üyeleri ve İlçe Belediye Başkanlarından Tunç Soyer'e Destek Ziyareti.

13.10.2022 14:50

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grubu üyeleri ve ilçe belediye başkanları, son dönemdeki söylemlerinin ardından İçişleri Bakanlığı tarafından hakkında soruşturma izni verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i makamında ziyaret ederek "Yanındayız" mesajı verdi. Başkan Soyer ise "Melese ne sadece Tunç Soyer'dir ne de bir başkası. Mesele İzmir'dir. İzmir'in temsil ettiği aydınlık gelecek umududur. Dolayısıyla saldırılan İzmir'in aydınlık gelecek umududur. Asla geri atmayacağız" diye konuştu.

Haber: ABDULLAH ÇELEBİ - Kamera: KERİM UĞUR

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grubu üyeleri ve ilçe belediye başkanları, son dönemdeki söylemlerinin ardından İçişleri Bakanlığı tarafından hakkında soruşturma izni verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i makamında ziyaret ederek "Yanındayız" mesajı verdi. Başkan Soyer ise "Melese ne sadece Tunç Soyer'dir ne de bir başkası. Mesele İzmir'dir. İzmir'in temsil ettiği aydınlık gelecek umududur. Dolayısıyla saldırılan İzmir'in aydınlık gelecek umududur. Asla geri atmayacağız" diye konuştu.

İzmir'in kurtuluşunun 100. yılı kutlamalarında Nutuk ve Atatürk'e atıfla yaptığı konuşmanın ardından iktidarın hedefi haline gelen ve hakkında İçişleri Bakanlığı tarafından 3 ayrı soruşturma izni verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e destek geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi CHP Grubu meclis üyeleri ve ilçe belediye başkanları, İzmir Büyükşehir Belediyesi Milli Egemenlik Binası'nda Tunç Soyer'i bugün ziyaret ederek "Yanındayız" mesajı verdi.

"BU YOLDAN DÖNMEYECEĞİZ"

İzmir Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Başkanvekili Murat Aydın, ziyarette şu açıklamayı yaptı:

"CHP İzmir Büyükşehir Belediyesi meclis gurubu olarak meclis üyelerimiz ve belediye başkanlarımızla birlikte sayın başkanımız Tunç Soyer'i ziyaret için buradayız. Maalesef ülkemiz zor zamanlardan geçiyor. Hem ekonomik olarak hem demokrasi anlamında hem de hukukun üstünlüğü anlamında. Siyasi iktidar hukuku bir araç olarak, kendi otoriter yönetimini topluma dayatmakta bir araç olarak kullanma eğilimini artırarak sürdürüyor. Yargı, bir partinin genel başkanının söylemi ile harekete geçen, muhalif gördüklerini sindirmeye, yandaş gördüklerini yüceltmeye çalışan bir aygıt haline getirilmeye çalışılıyor. CHP, 99 yıllık yaşamı boyunca daima hakkı hukuku, ülkenin özgürlüğünü ve bağımsızlığını savundu. Bugün de bunu savunmaya devam ediyor. Milli irade diye yola çıkanları, milletin iradesi kendi lehlerine tecelli etmediğinde ne durumda olduklarını, dertlerinin milli irade ve demokrasi olmadığını bir kez daha gördük. İzmir halkının belediye başkanına, sayın Tunç Soyer'e gösterdiği teveccüh saray iktidarını rahatsız edince sayın Soyer hakkında içi boş, hukuken karşılığı olmayan anlamsız, sonunda da hukuken hiçbir sonuç alınmayacağı apaçık belli olan soruşturmaları devreye soktular. Cumhuriyet Halk Partisi'nin hiçbir ferdi, Genel Başkan'ından en yeni üyesine kadar hiçbir ferdi bu baskı karşısında susmayacaktır. Bir adım geriye atmayacaktır, bir söz eksik söylemeyecektir. Halkın demokrasisine, hukukuna, özgürlüğüne sahip çıkmak için var gücümüzle çalışacağız. Herkesi yanımızda istiyoruz. Bir kişi de olsak, bir milyon kişi de yüz milyon kişi de olsak bu yoldan dönmeyeceğiz. Çünkü bu yol bize Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği yoldur. Yolu yolumuzdur. Sayın başkanın bütünüyle davranışlarının, icraatlarının destekçisi, onun yol arkadaşı olduğumuzu bir kez daha vurgulamak isteriz. Kendisi bizim başkanımızdır. Gurur kaynağımızdır ve İzmir'in seçtiği belediye başkanıdır."

SOYER: "ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Başkan Tunç Soyer de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi:

"Bugün burada bulunan belediye başkanlarımıza, meclis üyelerimize çok teşekkür ediyorum. İki hafta önce Ordu'daydık. Dün Brüksel'deydik. Hem Ordu'da hem Brüksel'de hem de daha görmediğimiz nice yerlerde İzmir'e olağanüstü bir sempati, olağanüstü bir teveccüh olduğunu söylemeliyim. Bizler bu makamlarda oturan insanlar olarak, belediye başkanları ve meclis üyeleri olarak hepimiz o aydınlık geleceğin temsilcileriyiz. O teveccühün sebebi de, sempatinin sebebi de o. Melese ne sadece Tunç Soyer'dir ne de bir başkası. Mesele İzmir'dir. İzmir'in temsil ettiği aydınlık gelecek umududur. Dolayısıyla saldırılan İzmir'in aydınlık gelecek umududur. Asla geri atmayacağız. Her seferinde aramızdaki bağın güçlendiğini görmek, bağlılığımızın arttığını görmek müthiş moral ve motivasyon kaynağı oluyor. Çok daha büyük bir aşkla ve heyecanla çalışmaya devam edeceğiz. Asla vazgeçmeyeceğiz. İzmir, Türkiye'nin aydınlık geleceğinin lokomotifi olmaya devam edecek. Bu onuru yaşamak da bize nasip olduğu için son derece mutluyuz, gururluyuz. Belediye başkanı, meclis üyesi arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Olağanüstü bir iklim yarattılar İzmir'de. Hepsine minnettarım. Gelecek için herkesin umutlanması adına çok sebep var. Onlardan bir tanesi de İzmir Büyükşehir Belediyesi meclisidir. "

Görüntü Dökümü

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in konuşması

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Murat Aydın'ın konuşması

Ziyaretten detay görüntüler

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, İçişleri Bakanlığı, Tunç Soyer, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meclis Üyeleri ve İlçe Belediye Başkanlarından Tunç Soyer'e Destek Ziyareti. - Son Dakika

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