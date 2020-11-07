Meclis üyeleri ve muhtarlardan seyir tepesi'ne tam not aldı - Son Dakika

Meclis üyeleri ve muhtarlardan seyir tepesi'ne tam not aldı

07.11.2020 14:09
Meclis üyeleri ve muhtarlardan seyir tepesi'ne tam not aldı, System.String[]

Pamukkale Belediyesinin halkın hizmetine sunduğu Seyir Tepesi Şehir Ormanı, misafirlerini ağırlamaya başladı.

Pamukkale Belediyesinin halkın hizmetine sunduğu Seyir Tepesi Şehir Ormanı, misafirlerini ağırlamaya başladı. Pamukkale Belediyesi Meclis üyeleri ve ilçede görev yapan muhtarlar Seyir Tepesi'ni çok beğendi. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Buradaki amacımız Denizli'ye gelen turistleri daha fazla şehirde tutmak" dedi.

Pamukkale Belediyesi tarafından yapılan ve geçen hafta sonunda halkın kullanımına sunulan Seyir Tepesi Şehir Ormanı, her kesimden misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği Seyir Tepesi Şehir Ormanı'nı Pamukkale Belediye Meclis üyeleri ile ilçede görev yapan mahalle muhtarları gezdi. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'nin misafiri olan meclis üyeleri ve muhtarlar korona virüs nedeniyle farklı zaman dilimlerinde Seyir Tepesi'ni gezme imkanı buldu. Misafirler muhteşem Denizli manzarasının yanı sıra dağ kızağı, zipline, seyir salıncağı, macera parkuru, kaykay parkuru ve turan yolu gibi bölümlerini de gezdi. Gezi sonunda misafirler Seyr-et Restoran'da yemekte bir araya geldi.

"Halkımızın iyi zaman geçireceği güzel bir yer olmuş"

Pamukkale ilçesinde görev yapan meclis üyeleri ve muhtarlar Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesi Şehir Ormanı'na tam not verdi. Pamukkale Belediyesi Meclis üyeleri AK Partili Birtan Şahan, Milliyetçi Hareket Partili Davut Pak, Cumhuriyet Halk Partili Taylan Kaplan, İyi Partili Bilal Güner, Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesi Şehir Ormanı'nın iyi bir yatırım olduğunu ifade ederek, "Halkımızın iyi zaman geçireceği güzel bir yer olmuş. Denizli'de vatandaşlarımız için gezebilecekleri alternatif oluşmuş. Emek veren herkese teşekkür ederiz" diye konuştular.

"Seyir Tepesi her alanda çok anlamlı bir proje"

Pamukkale'de görev yapan Hürriyet Mahallesi Muhtarı Mehmet Çakar, Topraklık Mahalle Muhtarı Mehmet Alkapar, Kervansaray Mahalle Muhtarı Damla Tuna Bilgen ve Kuşpınar Mahalle Muhtarı Cavit Tığraklı da "Hem Denizli'miz hem de Pamukkale'miz için çok güzel bir yer olmuş. Seyir Tepesi her alanda çok anlamlı bir proje olarak ortaya çıktı. Denizli'mizin ve Türk Tarihi'nin önemli simalarının da burada tanıtılması ayrı bir güzel. Bizleri burada ağırlayan Pamukkale Belediye Başkanımız Avni Örki'ye çok teşekkür ederiz" dediler.

"Hedefimiz Pamukkale'ye gelen yaklaşık 2.5 milyon turisti bu bölgede ağırlamak"

Türkiye'nin en büyük tematik kent ormanı projesi olan Seyir Tepesi Şehir Ormanı'nın halkın hizmetine girdiğini ifade eden Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Bu büyük projeyi tamamlayarak halkımızın kullanımına açtık. Halkımızın her kesiminin güzel vakit geçirebileceği devasa bir tesis olan Seyir Tepesi'nde amacımız burayı uğrak bir yer haline getirmek. Asıl hedefimiz ise Pamukkale'ye gelen yaklaşık 2.5 milyon turisti bu bölgede ağırlamak. Turistlerin ilgisini çekecek unsurları içinde barındıran Seyir Tepesi Şehir Ormanı her geçen gün daha güzel hale gelecek. Seyir Tepesi Şehir Ormanı hayırlı olsun. Hafta sonları ve önümüzdeki süreçte tüm hemşehrilerimizi Seyir Tepesi Şehir Ormanımıza bekliyoruz" dedi. - DENİZLİ

Meclis üyeleri ve muhtarlardan seyir tepesi'ne tam not aldı
Meclis üyeleri ve muhtarlardan seyir tepesi'ne tam not aldı
Meclis üyeleri ve muhtarlardan seyir tepesi'ne tam not aldı
Meclis üyeleri ve muhtarlardan seyir tepesi'ne tam not aldı
Meclis üyeleri ve muhtarlardan seyir tepesi'ne tam not aldı
Meclis üyeleri ve muhtarlardan seyir tepesi'ne tam not aldı
Meclis üyeleri ve muhtarlardan seyir tepesi'ne tam not aldı
Meclis üyeleri ve muhtarlardan seyir tepesi'ne tam not aldı
Meclis üyeleri ve muhtarlardan seyir tepesi'ne tam not aldı
Meclis üyeleri ve muhtarlardan seyir tepesi'ne tam not aldı

Pamukkale, Avni Örki, Denizli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Meclis üyeleri ve muhtarlardan seyir tepesi'ne tam not aldı - Son Dakika


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