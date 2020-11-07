Meclis üyelerinden korona dan hayatını kaybeden belediye çalışanına büyük vefa - Son Dakika

Meclis üyelerinden korona dan hayatını kaybeden belediye çalışanına büyük vefa

07.11.2020 13:52
Meclis üyelerinden korona dan hayatını kaybeden belediye çalışanına büyük vefa, System.String[]

Odunpazarı Belediye meclis toplantısında Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden belediye çalışanlarından Mustafa Olgaç adına 1 dakikalık saydı duruşunda bulunuldu.

Odunpazarı Belediye meclis toplantısında Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden belediye çalışanlarından Mustafa Olgaç adına 1 dakikalık saydı duruşunda bulunuldu.

Odunpazarı Belediyesi 2020 yılı kasım ayı olağan meclis toplantısı 15'inci birleşim birinci oturumu, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt başkanlığında yapıldı. Meclis toplantısı başlamadan önce konuşma yapan Başkan Kurt, çalışma arkadaşları Mustafa Olgaç'ın Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi. Çok üzgün olduklarını belirten Başkan Kurt, Olgaç'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diledi. Başkan Kurt, Odunpazarı Meclisi'ni Olgaç için 1 dakikalık saygı duruşuna davet etti. Başkan Kurt'un bu çağrısı üzerine meclis üyeleri ve meclis toplantısına katılanlar, Mustafa Olgaç için 1 dakika saygı duruşunda bulundu.

Saygı duruşunun ardından meclis toplantısına geçildi. Meclis toplantısında 14 gündem maddesi görüşüldü. Bir önceki meclis toplantısında ilgili komisyonlara gönderilen gündem maddelerinden 13'ü oy birliği ile kabul edildi. AKP'li meclis üyelerinin ret, CHP'li meclis üyelerinin kabul oyu verdiği 1 gündem maddesi ise oy çokluğu ile kabul edildi. - ESKİŞEHİR

Meclis üyelerinden korona dan hayatını kaybeden belediye çalışanına büyük vefa
Meclis üyelerinden korona dan hayatını kaybeden belediye çalışanına büyük vefa

Odunpazarı Belediyesi, Koronavirüs, Odunpazarı, Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Meclis üyelerinden korona dan hayatını kaybeden belediye çalışanına büyük vefa - Son Dakika


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