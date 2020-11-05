Meclis üyelerinden kütüphaneye tam not - Son Dakika

Meclis üyelerinden kütüphaneye tam not

05.11.2020 15:05
Meclis üyelerinden kütüphaneye tam not, System.String[]

Talas Belediyesi tarafından hafta sonu hizmet vermeye başlayan Kültür Merkezi ve 7/24 Kütüphane, Talas Belediye Meclisi üyelerinden tam not aldı.

Talas Belediyesi tarafından hafta sonu hizmet vermeye başlayan Kültür Merkezi ve 7/24 Kütüphane, Talas Belediye Meclisi üyelerinden tam not aldı.

Bir grup meclis üyesi Atatürk Bulvarı Talas girişindeki Kültür Merkezi ve 7/24 Kütüphane'yi inceledi. Görevlilerce merkezin her katını ve her alanını gezen meclis üyeleri, görme, işitme ve bedensel engelliler, akademisyenler, günübirlik ziyaretçiler ve kafe bölümleriyle birlikte kitaplara virüs ile bakterilere karşı ultraviyole dezenfeksiyon cihazı gibi son teknolojinin yer aldığı kütüphaneye hayran kaldı. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, incelemenin ardından meclis üyelerine merkezi sergilenen Mevlana Mahallesi Meydanı Fikir Yarışması'nda dereceye giren projeleri sunum eşliğinde anlattı. Başkan Yalçın, Kültür Merkezi ve 7/24 Kütüphane'nin yapımına sağladıkları destekten dolayı meclis üyelerine teşekkür ederek, "80 bin nüfusun bulunduğu Mevlana Mahallemize ortalama 300-400 kişi meydan projesi fikri için çalıştı. Sonuçta jüri 3 projeyi başarılı buldu. Sizlerden birini tercih etmenizi diliyorum." şeklinde konuştu.

Talas Belediye Meclis Üyesi ve MHP Grup Başkanvekili Murat İlhan, merkezin ve kütüphanenin sadece Kayseri için değil Türkiye için bir kazanç olduğunu belirterek, "Örneklerinin bütün ülkemizde artması gereken, özellikle Talas'ta şu anda bile kapasitesinin yetmeyeceği anlaşılan çok güzide bir sanat ve kültür merkezi burası. Emeği geçen başta Mustafa Yalçın Başkanım olmak üzere herkese teşekkür ediyorum." dedi. CHP'li meclis üyesi Gürsel Kısır ise, siyaset ve belediyeciliğin bir ufuk işi olduğunu ifade ederek, "Başkanımız meclise buranın yapım teklifini getirdiğinde biz muhalefet olarak ikiye bölünmemize rağmen 'evet' oyu verdik. Çünkü burası Talas'ın olmazsa olmazlarından. Geldim, gördüm çok güzel olmuş. Hakikaten güzel bir proje. Gençler, güzel ve nezih bir ortamda çalışıyorlar. Buranın açılması meclis üyesi olarak bize kısmet oldu. Başkana teşekkür etmek lazım. Başkanın Talas'ın lehine olan bütün projelere muhalefetlikten ziyade, Talas'a bir sözümüz var. Talas için A partisi B partisi değil, partiler üstü düşünmek zorundayız." diye konuştu.

AK Partili meclis üyesi Çağrı Daşan da, öğrenci şehri Talas'ın kütüphaneye aç olduğunu anlatarak, "Yıllardır aslında geç kalınmış bir proje. Ben mimarım. Gezdim, dolaştım. Her yerinde ayrı bir detay bulunuyor. Her köşesi kullanılıp bir amaca hizmet ediyor. Başta başkanımız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Meclis üyelerinden kütüphaneye tam not
Meclis üyelerinden kütüphaneye tam not
Meclis üyelerinden kütüphaneye tam not
Meclis üyelerinden kütüphaneye tam not

Talas Belediyesi, Mustafa Yalçın, mevlana, Talas, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Meclis üyelerinden kütüphaneye tam not - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Trump destekçileri ellerine silah alarak Arizona'daki seçim merkezi önünde toplandı 12 kişiyi öldüren seri katil, ağlayarak kendisini savundu: Öldürecek olsam borçlularımı öldürürdüm Hayvansever kadın, köpek mamalarını ve kaplarını çalan hurdacıya beyzbol sopasıyla saldırdı Süt fabrikasında skandal görüntüler! Kazanın içinde banyo yapıp, sosyal medyada paylaştı İzmir'de avukatın deprem anındaki soğukkanlılığı pes dedirtti! O anlar kamerada İran Cumhurbaşkanı ABD başkanlık seçiminde tarafını belli etti: İran, Trump döneminde tarihinde hiç görmediği kadar zor günler geçirdi Lazio taraftarları Vedat Muriç'i yerden yere vurdu: Tamamen para israfı İnternette gördükleri iş ilanı üzerine Antalya'ya gelen aile, 13 gündür çadırda kalıyor
Galatasaray'da Radamel Falcao idmanı tamamlayamadı Galatasaray'da Radamel Falcao idmanı tamamlayamadı         
14:35
Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi görevinden istifa etti Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi görevinden istifa etti         
14:27
Fenerbahçeli Tolga Ciğerci, koronavirüs şüphesiyle apar topar karantinaya alındı Fenerbahçeli Tolga Ciğerci, koronavirüs şüphesiyle apar topar karantinaya alındı         
14:08
Cem Yılmaz'la aşk yaşadığı konuşulan Saadet Özsırkıntı, Serenay Sarıkaya'yı Instagram'dan sildi Cem Yılmaz'la aşk yaşadığı konuşulan Saadet Özsırkıntı, Serenay Sarıkaya'yı Instagram'dan sildi         
13:50
Borç yapılandırma kanunu kabul edildi! İşte ödemelerine 0cak 2021'de başlanacak yapılandırma kapsamındaki borçlar Borç yapılandırma kanunu kabul edildi! İşte ödemelerine 0cak 2021'de başlanacak yapılandırma kapsamındaki borçlar         
13:28
Yerli koronavirüs aşısının insan deneyleri Kayseri'de başladı! İlk doz gönüllüye uygulandı Yerli koronavirüs aşısının insan deneyleri Kayseri'de başladı! İlk doz gönüllüye uygulandı         
13:06
Yolcuları ıslanmaması için otobüsüne alan şoför kooperatif yöneticisi tarafından darbedildi Yolcuları ıslanmaması için otobüsüne alan şoför kooperatif yöneticisi tarafından darbedildi         
12:39
Esra-Ceyda Ersoy'a sevgililerinden dudak uçuklatan hediyeler! Satıp ev alacaklar Esra-Ceyda Ersoy'a sevgililerinden dudak uçuklatan hediyeler! Satıp ev alacaklar         
11:37
İki can aldı, öz abisini yaraladı! Öldürdüğü arkadaşlarıyla fotoğrafları ortaya çıktı İki can aldı, öz abisini yaraladı! Öldürdüğü arkadaşlarıyla fotoğrafları ortaya çıktı         
10:15
Beyoğlu'nda trafik zorbasına dayak! 4-5 araca zarar verdi, sonu kötü oldu Beyoğlu'nda trafik zorbasına dayak! 4-5 araca zarar verdi, sonu kötü oldu         
09:54
Koli bantlı kadın cinayetinde şoke eden karar! Katil, indirim üstüne indirim aldı Koli bantlı kadın cinayetinde şoke eden karar! Katil, indirim üstüne indirim aldı         
09:47
Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Aldatan eşinden intikam almak için yakın arkadaşıyla birlikte oldu Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Aldatan eşinden intikam almak için yakın arkadaşıyla birlikte oldu         
09:31
Okul masraflarını karşılamak için bulaşık yıkadığı iş yerinde tacize uğradı: İntihar edecek duruma geldim Okul masraflarını karşılamak için bulaşık yıkadığı iş yerinde tacize uğradı: İntihar edecek duruma geldim         
08:56
İzmir depreminden sonra Kuşadası için korkutan uyarı: Gerilimin arttığını görüyoruz İzmir depreminden sonra Kuşadası için korkutan uyarı: Gerilimin arttığını görüyoruz         
08:24
Oğlunun kaza yaptığı haberini alan baba kalp krizinden öldü Oğlunun kaza yaptığı haberini alan baba kalp krizinden öldü         
03:33
ABD başkanlık seçiminde son düzlüğe girildi! Biden, Michigan'ı da kazandı ABD başkanlık seçiminde son düzlüğe girildi! Biden, Michigan'ı da kazandı         
00:59
'Köyün delisi'nden müthiş başarı! Alay konusu olması onu yıldıramadı, şampiyon oldu 'Köyün delisi'nden müthiş başarı! Alay konusu olması onu yıldıramadı, şampiyon oldu         
08:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2020 15:15:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Meclis üyelerinden kütüphaneye tam not - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei