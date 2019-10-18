Son Dakika Haberleri: Meclis üyelerinden Mehmetçik'e selam
Son Dakika Güncel Meclis üyelerinden Mehmetçik'e selam

Meclis üyelerinden Mehmetçik'e selam

1 saat önce

Isparta'da, Şarkikaraağaç Belediye Meclis üyeleri, Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla olağanüstü toplanarak, Mehmetçik'e selam gönderdi.

Meclis üyelerinden Mehmetçik'e selam, System.String[]

Isparta'da, Şarkikaraağaç Belediye Meclis üyeleri, Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla olağanüstü toplanarak, Mehmetçik'e selam gönderdi.

Şarkikaraağaç Belediye Meclisi, Belediye Başkanı İsa Çarkacı başkanlığında olağanüstü toplandı. Toplantıda, Barış Pınarı Harekatı'na destek verilmesi oy birliğiyle kararlaştırıldı.

Başkan Çarkacı, yaptığı konuşmada, ülkenin gelişmesini, kalkınmasını engelleyen bebek, çocuk, kadın dinlemeden insanları katleden PKK terör örgütünün yok edilmesi gereken bir cinayet şebekesi olduğunu söyledi.

Türkiye'nin güvenlik kuvvetleriyle PKK'ya yönelik yıllardır mücadele yürüttüğünü aktaran Çarkacı, "İnanıyoruz ki gün her türlü siyasi görüş ayrılıklarını bir kenara bırakarak bir ve beraber olma günüdür. Çünkü söz konusu olan milli güvenliğimizdir, ülkemizin bekasıdır. Harekatın başarıyla tamamlanacağına yürekten inanıyor, fedakar askerlerimize muvaffakıyetler diliyoruz." dedi.

Meclis üyeleri, Mehmetçik'e selam gönderdi.

Barış Pınarı Harekatı, Şarkikaraağaç, Isparta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 06:15 Kaynak: AA
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